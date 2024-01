Le jeu vidéo est une succession de fins et de nouvelles aventures. Et justement, d'anciens membres de l'équipe de Batman Arkham ont entamé un renouveau complet après leur départ en 2022.

Un nouveau studio de jeu vidéo représente toujours la promesse de nouveaux projets, et, nous l'espérons, de belles réalisations. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que deux anciens de Rocksteady donnent de bonnes nouvelles. Et ce ne sont pas des petits nouveaux, car ils ont œuvré sur la saga Batman Arkham. Déjà en 2022, leur départ de Rocksteady a marqué la clôture d'un chapitre entier, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire du jeu vidéo.

Deux anciens de la saga Batman Arkham fondent un studio

Ainsi, les cofondateurs de Rocksteady, Sefton Hill et Jamie Walker, ont pris un nouveau départ en créant un studio de développement de jeux vidéo à Londres, nommé Hundred Star Games. D'après les informations repérées par Polygon sur le site d'informations commerciales Endole, Sefton Hill et Jamie Walker, vétérans de l'industrie, sont répertoriés comme directeurs de cette entreprise basée à Londres. Bien que le studio n'ait pas encore été officiellement annoncé, il fait déjà parler de lui.

Selon une description trouvée sur le site Great Place to Work, Hundred Star Games se présente comme une start-up de jeux vidéo située dans l'Est de Londres. Le studio ambitionne de créer une petite équipe de seulement 100 personnes. Composée de vétérans de l'industrie et de talents émergents, tous engagés à développer des expériences de jeu novatrices et captivantes. Comme le jeu Batman Arkham en son temps ?

La philosophie du studio repose sur l'innovation. Mais aussi l'engagement à repousser les limites, l'embrassement de la diversité, et le soutien à une communauté de jeux dynamique. La culture de l'entreprise se veut unique, encourageant le leadership à tous les niveaux, la responsabilité, le soutien d'équipe et la connexion.

Hundred Star Games est actuellement en phase de recrutement via son site officiel. Ces derniers mois, le studio a embauché plusieurs développeurs principaux et anciens employés de Rocksteady à des postes de direction, comme l'ont révélé des profils LinkedIn.