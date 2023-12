James Gunn, figure emblématique du cinéma, a récemment fait des déclarations concernant l'avenir des jeux vidéo dans l'univers Batman Arkham. Rappelons que cet homme est notamment à la tête du DCU, mais qu'il gère aussi les adaptations en jeu vidéo. Sa parole est donc particulièrement importante pour ceux qui aiment l'univers DC Comics.

Batman, quel plan pour le Chevalier Noir ?

Alors que certains fans craignaient que Suicide Squad: Kill the Justice League marque la fin de la série de jeux développée par Rocksteady, Gunn rassure en affirmant qu'il n'y a aucun plan pour en faire le dernier jeu de l'Arkhamverse. Cette déclaration intervient après une inquiétude croissante parmi les fans, qui redoutaient que les futurs jeux DC soient plutôt centrés autour des films et non de la série de jeux à succès. S'exprimant sur Threads, Gunn a souligné qu'il n'y avait aucune intention de faire de "Kill the Justice League" le point final de l'Arkhamverse et exprime personnellement son espoir de voir plus de jeux à venir. Ceci indique que, contrairement à d'autres stratégies de DC, le domaine du jeu vidéo pourrait rester relativement inchangé et continuer comme à son habitude.

Bien que l'authenticité du commentaire partagé sur Threads ne puisse être confirmée en raison de la suppression de la réponse de Gunn, il s'aligne avec un autre commentaire fait par Gunn, encore visible au moment de la publication. Interrogé sur la possibilité que les jeux DC soient basés sur l'univers cinématographique après "Kill the Justice League", Gunn a répondu : "Pas question ! J'attends personnellement le jeu avec impatience et espère qu'il y en aura d'autres. Je suis fan !"

James Gunn rassure

Néanmoins, l'Arkhamverse a été critiqué au cours de l'année écoulée. Suicide Squad: Kill the Justice League a notamment déçu de nombreux fans en révélant qu'une connexion internet constante serait nécessaire pour jouer. Après une réaction négative à la révélation du gameplay, le jeu a été retardé de neuf mois et est maintenant prévu pour le 2 février 2024.

En ce qui concerne les jeux Batman Arkham, qui ont lancé la série, ils ont récemment été publiés sur Switch dans la collection Batman: Arkham. Les critiques sont mitigées, principalement en raison de la qualité des ports, certains les qualifiant même d"injouables. La situation s'est aggravée lorsque le costume de Batman du film The Batman a été ajouté à la version Switch de Arkham Knight, car les fans n'étaient pas satisfaits de la qualité de cette addition non plus. Après cette succession de problèmes, l'inquiétude est donc très légitime.