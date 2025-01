Le Chevalier Noir a fait son grand retour sur la scène vidéoludique en 2024 avec Batman Arkham Shadow. Un jeu intégralement pensé pour la réalité virtuelle, exclusif au Meta Quest 3, qui a su faire honneur non seulement à cette technologie ultra immersive, mais également à l'univers du justicier de Gotham. Le studio de Marvel's Iron Man VR a rendu une copie fantastique et a réussi à sortir l'un des meilleurs jeux VR du marché tous supports confondus.

La conclusion de la trilogie Batman Arkham en 8K 60fps

Après le bide de Suicide Squad Kill the Justice League, la saga Batman Arkham sera t-elle confiée à nouveau à Rocksteady Studios ? Rien n'est moins sûr d'autant plus que Warner s'est dit ouvert à prêter sa licence emblématique à d'autres sociétés pour éviter qu'elle ne dorme au fond d'un placard. On a même eu le droit à une rumeur sur un potentiel remake de Batman Arkham Asylum par Rocksteady, mais selon un ancien employé, c'est une fausse information.

On va donc patienter sagement jusqu'à une annonce officielle, et d'ici là, vous pouvez toujours relancer la sacro-sainte trilogie Batman Arkham sur consoles ou PC. Mais si vous décidez de re(faire) un ou plusieurs jeu(x) sur cette plateforme, vous allez pouvoir en prendre plein les yeux. La chaîne YouTube Digital Dreams, qui a déjà proposé un aperçu de Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077 en 8K, a fait encore parler la magie de la technologie pour la franchise Batman Arkham.

Grâce à des mods, c'est au tour du très apprécié Batman Arkham Knight d'asséner une claque en 8K 60fps. Une version qui tourne sur un PC équipé d'un Ryzen 9 7950x, d'une Nvidia RTX 4090 et de 32 Go de RAM. Bien entendu, les moddeurs ont poussé tous les réglages à fond, avec le ray-tracing activé, pour un framerate de l'ordre des 50 / 60fps. Résultat, c'est superbe et on tient là la mouture de Batman Arkham Knight la plus aboutie à ce jour.

Source : Digital Dreams.