« Batman en jeu vidéo, ce n’est plus ce que c’était », vous diront de nombreux joueurs déçus des dernières apparitions du Chevalier Noir et de ses acolytes comme antagonistes. Gotham Knights avait en effet voulu mettre les protégés de Bruce Wayne sous le feu des projecteurs le temps d’un jeu éloigné de l’univers de la trilogie Batman Arkham. Il n’aura finalement pas passionné les foules, la faute à ses stigmates de jeu-service abandonné. Puis il y a eu le cas de Suicide Squall Kill the Justice League, avec la finalité qu’on lui connaît tous. Lui qui se déroulait bien dans ce qu’on appelle l’Arkham-Verse a davantage déçu. Rocksteady a mis un point final aux aventures d’Harley Quinn et sa troupe dans la soirée du 14 janvier 2025, mais dans sa chute, le jeu service a ravivé l’espoir pour la suite de Batman Arkham.

Attention, cet article comprend des spoilers sur l'ultime épisode de Squall Kill the Justice League et donc la fin officielle du jeu. Vous êtes prévenus.

Tout est possible pour le prochain Batman Arkham

La Suicide Squad n’aura pas fait long feu et elle tire officiellement sa révérence avec l’Épisode 8, disponible depuis quelques heures maintenant. Une conclusion qui apporte quelques nouveautés, dont un set améliorant considérablement les dégâts infligés aux ennemis, de nouvelles armes. Surtout, et surtout un dernier pan d’histoire. Les joueurs les plus motivés peuvent donc se livrer à une ultime bataille contre Brainiac, qui laisse ensuite place à la vraie fin de Suicide Squall Kill the Justice League, qui fait quelques révélations amplement laissées là pour ouvrir une éventuelle page pour les prochains jeux dans l’univers de Batman Arkham. Dans une dernière cinématique en 2D, Harley Quinn narre tout ce que les développeurs n’auront pas pu avoir le temps de vous expliquer.

En résumé, le Batman des jeux précédents est toujours vivant, tout comme le reste de la Justice League à l’exception de Wonder Woman. Ceux que la Suicide Squad a anéantis n’étaient en fait finalement que des clones. Pratique pour ouvrir le champ des possibles pour une éventuelle suite aux Batman Arkham. Si aucun jeu n’a été officialisé, Warner Bros. a indiqué en novembre dernier vouloir mettre les bouchées doubles sur ses licences phares, « en particulier Batman Arkham ». La rumeur veut que les prochaines aventures du Chevalier Noir soient déjà dans les fourneaux de Rocksteady, alors même que le studio a subi une nouvelle vague de licenciement en début d’année. Le retour aux sources dans un jeu solo, ce n’est donc pas pour tout de suite, mais après presque une décennie, on espère que les Britanniques reprendront du service sur la licence. Les fans n’attendent que ça.

Batman dans Suicide Squad Kill the Justice League ©Rocksteady

Source : Rocksteady