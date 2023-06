En 2013, le studio français Don't Nod fait montre de tout son talent, artistique notamment, avec Remember Me. Mais le véritable coup de maître du studio intervient deux ans plus tard avec la parution de Life is Strange. Depuis, l'entreprise a fait du jeu narratif son genre de prédilection, comme un autre studio français, Quantic Dream. C'est d'ailleurs aujourd'hui, le 8 juin, que sort Harmony : The Fall of Reverie. Et ça ne sera pas la seule production de Don't Nod à nous parvenir en 2023. Il y a quelques mois, le studio a présenté son nouvel action-RPG nommé Banishers : Ghosts of New Eden, attendu pour la fin d'année. Lors du Summer Game Fest 2023, le titre s'est de nouveau montré, mais cette fois-ci, en dévoilant son gameplay.

Un nouveau trailer de gameplay pour Banishers : Ghosts of New Eden

La conférence de lancement du Summer Game Fest 2023 comptait son lot de grosses annonces. Même si Banishers : Ghosts of New Eden n'était pas le titre le plus attendu, il s'est distingué grâce à son superbe trailer de gameplay. L'occasion de découvrir pour la première fois son système de combat assez original et, à priori, très dynamique. Durant l'aventure, les deux personnages seront jouables et il sera même possible de combiner les pouvoirs d'Antea et l'arsenal de Red.

Vous pouvez dès à présent précommander l'édition collector sur PS5, Xbox Series et PC pour obtenir une statuette séparable de Red et Antea, l’artbook officiel du jeu, un Steelbook et deux bagues sigillaires Banishers. Le DLC Wanderer Set est également compris et permet de mettre la main sur une tenue et un skin d'arme pour Red. Pour les plus petits budgets, les précommandes de l'édition standard sont aussi ouvertes et donnent aussi accès au DLC.

Un action-RPG sombre avec des choix moraux

Banishers : Ghosts of New Eden va trancher avec les précédents productions de Don't Nod. Contrairement à une bonne partie des jeux du studio, le RPG d'action s'annonce particulièrement sombre. L'aventure nous emmènera dans la ville fictive de New Eden, en 1695. Deux amants, Antea Duarte et Red mac Raith, font partie des Banishers et chassent les esprits qui tourmentent les humains. Malheureusement, Antea va perdre la vie et devenir l'un des esprits qu'elle avait juré de bannir.

Bien sûr, Don't Nod n'abandonne pas sa marque de fabrique et promet "des choix impossibles, qui impacteront dramatiquement l’histoire et l’existence des habitants de New Eden, qu’ils soient vivants ou morts". Entre magies, armes blanches, pouvoirs et choix moraux, la formule proposée par Banishers : Ghosts of New Eden fait très envie sur le papier. Rendez-vous en fin d'année pour enfin découvrir ce que le titre édité par Focus Entertainement a dans le ventre.