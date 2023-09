Banishers Ghosts of New Eden, l'action-RPG des créateurs de Life is Strange, ne sortira malheureusement pas à la date prévue et on comprend bien pourquoi.

Il va falloir être très difficile pour s'ennuyer en cette fin d'année. Le dernier trimestre est chargé en grosses sorties comme c'est rarement le cas. Entre Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage ou Avatar : Frontiers of Pandora, trouver du temps pour jouer risque d'être un véritable casse-tête. Au milieu de tous ces mastodontes, Banishers : Ghosts of New Eden espérait faire son trou. Finalement, le jeu des créateurs de Life is Strange ne sortira pas à la date prévue. Et le motif est plutôt justifié.

Banishers Ghosts of New Eden évite l'embouteillage de fin d'année

Il y a quelques semaines, THQ Nordic indiquait le report d'Alone in the Dark à janvier 2024 à cause d'un mois d'octobre trop chargé en jeux. Focus et Don't Nod viennent de prendre la même décision, puisque Banishers : Ghosts of New Eden n'arrivera finalement pas le 7 novembre 2023. Malheureusement pour les fans d'action-RPG, il faudra attendre quelques mois de plus pour découvrir le titre des développeurs de Life is Strange. La nouvelle a été communiquée par le président du studio Oskar Guilbert et le directeur général de Focus, John Bert. Banishers sortira donc le 13 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series pour éviter « le cycle de sortie intense pour les titres AAA sur PC et consoles à la fin de l'année ».

On peut dire que c'est une sage décision, surtout pour un jeu qui ne bénéficie pas de l'exposition d'une franchise installée sur le marché depuis des années. « Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers pendant une période moins saturée lui offrira l'attention qu'il mérite », expliquent les deux dirigeants. Malgré tout, le mois de février est aussi une période chargée avec les lancements de FF7 Rebirth, de Helldivers 2 ou de Suicide Squad : Kill the Justice League. Il faudra quand même que Banishers passe un peu moins inaperçu que ces derniers mois pour espérer attirer les joueurs.