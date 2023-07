Dans le monde du jeu vidéo, comme ailleurs, c'est un peu marche ou crève. Si un soft n'arrive pas à fédérer dès son lancement, ça peut être compliqué pour lui. Certains sont revenus des enfers, à l'image de Cyberpunk 2077, quand d'autres reposent en paix. Une production Bandai Namco va rejoindre d'autres titres partis trop tôt (ou trop tard, c'est selon).

C'est fini pour ce jeu Bandai Namco d'une marque iconique

Généralement, les jeux en ligne ont le droit de vivre plusieurs années, sauf quand le résultat n'est pas là et / ou que les joueurs manquent cruellement. C'est le risque à se lancer dans ce genre de projets, mais les sociétés sont toujours prêtes à le prendre. Après avoir essayé de relancer une franchise d'animation japonaise adulée, Bandai Namco jette finalement l'éponge.

Au mois de novembre prochain, il faudra faire vos adieux à Gundam Evolution. Un jeu gratuit multijoueur, édité et développé en interne par Bandai Namco, qui offrait des combats joueurs contre joueurs. « Gundam Evolution est un jeu de tir gratuit à la première personne et en équipe. Avec des combats JcJ à 6 contre 6. Trois modes de jeu basés sur des objectifs vous attendent : Point Capture, Domination et Destruction. Chaque mode de jeu propose son lot de défis uniques. Pour sortir vainqueur, chaque équipe devra élaborer et user de stratégies offensives et défensives poussées ». Un titre qui, au départ, aurait dû avoir un suivi de la part de Bandai Namco avec de nouvelles, cartes, robots, modes de jeu et objets pour customiser les mechas. Oubliez tout cela, c'est fini !

Voici la déclaration de Kazuya Maruyama, producteur exécutif de Gundam Evolution. « Merci à tous pour votre soutien indéfectible. Je suis Kazuya Maruyama, producteur exécutif de GE. C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons la fin du jeu. Le service prendra fin le 30 novembre 2023. Notre volonté était de créer un jeu rassemblant les fans de jeu de tir à la première personne et ceux de Gundam. Nous avons mis tout notre cœur dans la confection d'un jeu de tir Gundam qui toucherait les joueurs du monde entier.

Malheureusement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas continuer à fournir un service en mesure de satisfaire nos joueurs. Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude envers tous ceux qui ont apprécié jouer à notre jeu et qui nous ont soutenus au long de cette aventure. Nous prions nos fans et nos joueurs de nous excuser pour cette triste nouvelle » (via le site officiel). Suite à ce message, Bandai Namco a expliqué ses plans pour mettre un terme au jeu.

Crédits : Steam.

Gundam Evolution est mort, vive Armored Core 6

C'est la fin... mais pas complètement. Bandai Namco va débrancher la prise en douceur. Les mises à jour vont continuer jusqu'au déploiement de la saison 7. « Les mises à jour se poursuivront avec la saison 6 (avec l'ajout d'une nouvelle unité et de deux nouvelles cartes) le 24 août et la dernière saison (avec l'ajout d'une nouvelle unité et d'une nouvelle carte) le 26 octobre. Nous ferons tout notre possible pour que les joueurs puissent continuer à apprécier le jeu jusqu'à la toute fin ».

Bandai Namco a indiqué les trois dates principales à retenir :

26 août 2023 : mise à jour de la saison 6 avec deux nouvelles maps, une unité inédite et l'augmentation des points de capital. Comme ça, les joueurs n'auront pas à acheter des pièces EVO

26 octobre 2023 : mise à jour pour la saison 7. Là encore, une carte et une unité inédites sont attendues, avec une hausse des points de capital. Précision tout de même : « il ne sera plus possible de remporter de titre spécial durant la saison 7 »

30 novembre 2023 à 2h00 du matin (heure française) : c'est la fin, la vraie. Jeu, objets et pièces EVO seront inutilisables

Si Bandai Namco ne croit plus en Gundam Evolution, l'éditeur croit toujours en la puissance divine des mechas. C'est grâce à l'entreprise, et à FromSoftware (Elden Ring), qu'Armored Core 6 va enfin devenir une réalité. Ce sera disponible le 25 août 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.