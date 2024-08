Les jeux service se multiplient ces dernières années. Y voyant des productions prometteuses, capables de maintenir engagée une communauté sur le long terme, souvent prête à investir dans des systèmes de micro-transaction, les éditeurs font même passer ces projets en priorité. Cependant, ce peut être une entreprise complexe. Naughty Dog s'y est confrontée il y a peu, avec les résultats qu'on connaît pour The Last of Us Online. Plus récemment encore, Concord s'est cassé les dents à sa sortie. Et cette nuit, c'est Bandai Namco qui a annonçait une mauvaise nouvelle pour un de ses derniers titres.

C'est la fin pour ce jeu signé Bandai Namco et Amazon Games

On l'annonçait comme le grand concurrent de Genshin Impact. Avec son style graphique pensé pour plaire aux fans d'anime, Blue Protocol est une belle promesse. Il s'appuie qui plus est sur les studios plutôt solides de Bandai Namco et compte sur le soutien d'Amazon Games à la production. Sorti en juin 2023, il a démarré plutôt correctement. Mais, il semblerait que ça n'ait pas suffi.

De fait, Blue Protocol ne fêtera pas son deuxième anniversaire. La nouvelle est tombée cette nuit : Bandai Namco prévoit prochainement de fermer les serveurs du jeu. Sokichi Shimooka a expliqué dans un communiqué que les équipes ont jugé « qu'il serait difficile de continuer à fournir un service qui satisferait [les] joueurs à l'avenir ». Par conséquent, le MMORPG fermera ses portes le 18 janvier 2025.

Pour autant, Bandai et Amazon ne comptent pas abandonner les joueurs tout de suite. Le communiqué apporte des précisions quant à la fin de vie du jeu. Ainsi, jusqu'à la date fatidique, Blue Protocol continuera de profiter de nouveaux contenus. De « nouvelles histoires » seront même proposée. Ainsi, la communauté ne sera pas lésée avant la clôture des serveurs.

Évidemment, Shimooka ne manque pas de remercier les joueurs qui soutiennent le projet depuis son annonce. C'est une conclusion malheureuse pour la communauté encore investie. Mais, cela prouve encore une fois que les jeux service sont loin d'être une croisière tranquille. Ils représentent un risque pour les studios, y compris les gros comme Bandai Namco.