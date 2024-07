Rappelons en effet que la licence et tous les personnages du GOTY 2023 appartiennent à Hasbro et Wizards of the Coast, propriétaires du très populaire jeu de rôle Donjons & Dragons. Alors que ceux-ci cherchent un partenaire pour la lourde tâche de succéder à Larian Studios sur Baldur's Gate 4, l'acteur derrière l'un des personnages les plus iconiques du troisième opus reprendrait visiblement du service avec grand plaisir.

Baldur's Gate 4 sans Larian, mais toujours avec des personnages cultes ?

L'aventure dans l'univers de Donjons & Dragons est malheureusement terminée pour Larian Studios, et Baldur's Gate 4 se fera sans eux. Cela ne signifie toutefois pas qu'il s'agit d'un adieu pour les personnages attachants et pour beaucoup iconiques imaginés par les joyeux belges. Neil Newbon, dans le cadre d'une interview auprès de BAFTA, a en tout cas indiqué qu'il ne serait certainement pas contre le fait de reprendre son iconique rôle d'Astarion à l'avenir. « Pour être honnête, j'adorerais incarner à nouveau ce personnage. Ce serait génial, que ce soit pour un projet ou en live-action ou dans un jeu, peu importe. Je signerais même pour une publicité sur un jeu de raisin ».

Le revoir dans un pour l'heure hypothétique Baldur's Gate 4 serait en tout cas certainement une chose qui plairait grandement aux fans du GOTY 2023. Neil Newbon nous y a proposé une performance magistrale, qui lui a valu de nombreuses récompenses amplement méritées. D'autant qu'Astarion occupe une place toute particulière dans son cœur et sa carrière, du fait d'une histoire résonnant fortement avec sa vie personnelle. La suite du titre de Larian Studios est toutefois loin d'être sortie, Hasbro cherchant encore un studio capable de succéder à l'un des RPG les plus marquants de ces dernières années.

Outre Baldur's Gate 4, Neil Newbon se dit également intéressé de travailler avec d'autres grands studios comme Santa Monica (God of War), Naughty Dog (The Last of Us) ou encore Insomniac Games (Marvel's Spider-Man). L'un de ses plus grands rêves serait toutefois de travailler avec Bethesda, et particulièrement sur Fallout. « J'adore cette licence, ce serait génial de décrocher un rôle dans cet univers ». Peut-être le retrouvera-t-on dans Fallout 5 ou dans la saison 2 de la série Prime Video ?