Il y a quelques jours, Larian Studios annonçait lors des Game Developers Choice Awards de bien tristes nouvelles pour les fans de Baldur’s Gate 3. Malgré un succès retentissant, plusieurs records battus lors de sa sortie et surtout plusieurs prix dont le GOTY (jeu de l’année), il n’y aura pas de Baldur’s Gate 4. Il n’y aura pas non plus de DLC comme l'espérait tant la communauté. Finalement, si une suite devait être produite, ce ne serait plus l’affaire de Larian, mais celle d’un autre studio. Cependant, ce n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque le PDG Sven Vincke et son équipe ont encore de nombreux projets à mettre en œuvre. La fin de Baldur’s Gate 3 est seulement le début d’une nouvelle aventure.

Faute de Baldur's Gate 4, deux autres jeux en préparation

Le studio n’en a pas fini avec le développement de jeux vidéo, au contraire, ils ont des dizaines d’idées. « Nous avons deux jeux que nous voulons faire et nous avons beaucoup de concepts, alors clôturons simplement Baldur's Gate 3 » avait alors teasé Vincke dans une interview avec IGN. Il n’a pas donné plus d’indice, mais cela a tout de même permis au média de rebondir sur la licence Divinity Original Sin, aussi créée par Larian. Pour rappel, bien avant Baldur’s Gate 3, ce sont avec les jeux Divinity et plus précisément l'excellent Divinity Original Sin 2 que le studio est devenu célèbre.

Par le passé, Vincke a plusieurs fois expliqué qu’il ne s’était pas encore résigné à abandonner la licence, allant jusqu’à parler de « retour aux sources » pour son équipe. « C’est notre propre univers que nous avons créé, donc nous y reviendrons certainement à un moment donné », avait-il expliqué à IGN en juillet 2023.

Malheureusement, Vincke n’a pas voulu en dire plus sur ces projets futurs et sur une potentielle suite avec Divinity Original Sin 3. « Je ne peux pas vous dire. J’espère que personne ne l’aura leaké, mais c’est différent de ce que vous pensez, mais c’est quand même suffisamment familier pour que vous reconnaissiez notre patte », a-t-il répondu à IGN.

Un retour de Divinity Original Sin possible ?

Impossible donc pour le moment de savoir s'il s'agira d'une nouvelle licence ou non. Après le succès de Baldur's Gate 3, les yeux seront rivés sur leurs prochains jeux. Et vu qu'il y a au moins deux projets dans les cartons, on peut espérer que l'un d'eux soit Divinity. On rappelle d'ailleurs qu'un spin-off de Divinity Original Sin 2 était dans les cartons avant que Larian n'obtienne l'aval pour BG3.

Divinity Fallen Heroes devait prendre place deux ans après le dernier jeu et proposer un gameplay repoussant les limites de son prédécesseur. Les joueurs y auraient retrouvé des personnages de DOS 2, comme de nouvelles têtes dont ils auraient pu influencer la destinée. Peut-être que Larian piochera dans des concept de ce jeu au développement mis indéfiniment en pause ? Une chose est certaine, si Baldur's Gate 4 il y a, Hasbro devra trouver un autre studio pour s'en charger.