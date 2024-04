Baldur's Gate 3 ne recevra pas de DLC ou de suite de la part de Larian Studios, au grand dam des fans. Le joyeux studio belge indépendant préfère à nouveau faire cavalier seul pour ses prochaines aventures. Celles-ci impliquent d'ailleurs non pas un, mais deux jeux. On nous dit même qu'il s'agit de « leur meilleur travail à ce jour ». Notre curiosité est définitivement piquée.

Un avenir sans Baldur's Gate 4, mais toujours aussi prometteur !

Le Patch 7 à venir pour Baldur's Gate 3 pourrait bien être la dernière mise à jour majeure du GOTY 2023. Par la suite, le jeu devrait toutefois recevoir quelques correctifs pour le maintenir en forme. Pour Larian Studios, il est déjà temps de se tourner vers l'avenir. Le Community Update 26 laissait entrevoir aux fans ce qui arrive. Après avoir annoncé qu'ils ne feraient pas de Baldur's Gate 4, le studio belge indépendant s'attèle ainsi dès à présent sur deux nouveaux jeux. Nouvelle plus excitante encore, Larian Studios semble très confiant et enthousiaste à leur égard.

Nous travaillons actuellement sur deux nouveaux jeux. On ne peut pas être plus excités quant à l'avenir. Tout ceci est encore très embryonnaire, mais nous emplit du même feu sacré aux tripes qui nous a accompagné pendant les six ans de développement de Baldur's Gate 3. Un feu qui nous pousse à créer des expériences immersives dictées par vos choix. Nous avons tellement hâte que vous nous rejoigniez dans cette prochaine aventure ! Swen Vincke

Voilà certainement de quoi exciter les fans de l'extrêmement talentueux studio indépendant ! Swen Vincke, directeur de Larian Studios, a par ailleurs partagé l'enthousiasme contagieux de ses équipes. « Je ne sais pas si nous y arriverons, mais au vu de ce que nous préparons, je pense que nos prochains jeux seront notre meilleur travail à ce jour. Je suis excité comme un gamin en regardant nos premières esquisses. Je veux les montrer à tout le monde, mais c'est encore trop tôt. Oui, je suis hypé, parce que ça sent vraiment très bon ».

Les dés sont peut-être jetés pour Baldur's Gate, mais l'avenir s'annonce tout aussi excitant. © Larian Studios

Sur quoi pourrait bien travailler Larian Studios ?

Nous pouvons déjà conjecturer quant à ce qui succèdera au magistral Baldur's Gate 3 chez Larian Studios. Avant de s'attaquer à la licence Donjons & Dragons, il s'est surtout fait connaître avec la licence Divinity. Original Sin 2 était d'ailleurs à sa sortie en 2017 l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps, détrôné seulement par... Baldur's Gate 3 en 2023.

Il ne serait donc clairement pas étonnant que Larian Studios retourne à ses premiers amours pour un prochain jeu. Le studio couvait d'ailleurs certaines frustrations s'agissant d'adapter Donjons & Dragons au format vidéoludique. Les équipes de Swen Vincke voulaient notamment explorer de nouvelles mécaniques pour les combats, mais n'ont pas pu le faire avec Baldur's Gate 3. Son retour sur Divinity lui permettrait donc à nouveau de tester des concepts innovants en toute liberté et indépendance.

Outre Divinity, Larian Studios est éminemment connu pour des œuvres heroic fantasy emplies d'humour à la narration riche guidée par les choix des joueurs. Mais peut-être est-il temps de prendre des risques et exporter cela vers une toute nouvelle licence science-fiction ? Nous en aurons le cœur net quand le joyeux studio belge s'estimera prêt à nous en dire plus. Comme lui, nous avons véritablement hâte de participer à ces nouvelles aventures ! Ce malgré l'absence d'Astation, Ombrecœur, Karlach, Lae'Zel, Gayle, Wyll et toutes ces merveilleuses rencontres faites dans Baldur's Gate 3, définitivement l'un des jeux les plus marquants de ces dernières années.

Un Baldur's Gate 4 sans Larian Studios

Quant à un éventuel Baldur's Gate 4, Hasbro et Wizards of the Coast ont déjà entamé des discussions avec d'autres développeurs pour prendre le relais. « Nous allons prendre notre temps pour trouver le bon partenaire, la bonne approche et le bon produit pour représenter l'avenir de Baldur's Gate. On prend cela très, très au sérieux, comme toutes les décisions que nous prenons pour le reste de notre catalogue. Nous ne nous précipitons pas pour choisir nos partenaires ou les prochains produits que nous devrions envisager ». C'est en tout cas ce qu'a déclaré Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences pour les deux entreprises.