C'est en tout cas ce qu'a indiqué Dan Ayoub, directeur du développement des produits numériques chez Wizards of the Coast, société détentrice des droits sur la licence Donjons & Dragons, elle-même détenue par Hasbro. Pour rappel, Larian Studios a au grand dam des fans délaissé Baldur's Gate 4 pour s'atteler à ses propres projets. Mais cela n'a visiblement pas démonté Habsro et Wizards of the Coast. Bien au contraire.

Dépenser sans compter sur Baldur's Gate 4 et jeux vidéo similaires

Sous tous rapports, Baldur's Gate 3 a profondément secoué l'industrie vidéoludique. Les indépendants de chez Larian Studios ont avec ce chef d'œuvre réalisé plusieurs exploits. D'une part, ils ont donné une superbe leçon même aux éditeurs AAA de ce qu'un travail bien fait et passionné peut donner. De l'autre, ils ont totalement relancé l'intérêt autour du genre C-RPG, jusqu'alors assez niche, et remis les adaptations vidéoludiques de Donjons & Dragons sur le devant de la scène.

Malheureusement, Baldur's Gate 4 se fera sans ce studio extrêmement talentueux. Hasbro et Wizards of the Coast, qui détiennent la licence Donjons & Dragons, doivent donc poursuivre ce périlleux chantier sans eux. Dan Ayoub de chez Wizards of the Coast a voulu se montrer rassurant à ce sujet dans le cadre d'une interview auprès de Gamesindustry.biz. « Nous avons un investissement considérable dans notre structure. Nous avons investi plus d'un milliard de dollars sur des jeux actuellement en développement ».

La vénérable licence Donjons & Dragons pourra-t-elle continuer à régner sur le marché vidéoludique sans Larian Studios ? © Wizards of the Coast

Une montagne de pièces d'or fait-elle le bonheur ?

Nous connaissons déjà quelques jeux estampillés Donjons & Dragons à venir. Nous avons notamment un jeu en coopération développé par Star Breeze (Pay Day), attendu en 2026. Un jeu VR par Resolution Games (Demeo) est également en production. Enfin, Invoke Studios (à qui on doit l'assez mauvais Dark Alliance de 2021) travaillerait sur un jeu développé sur l'Unreal Engine 5 depuis 2022. Il s'agirait du projet le plus avancé à ce jour. Nous savons qu'Hasbro et Wizards of the Coast entendent produire un Baldur's Gate 4 de leur cru.

Mais un investissement massif en pièces d'or peut-il suffire à réitérer l'éclatant exploit de Larian Studios avec Baldur's Gate 3 ? À l'exception des deux précédents opus développés par BioWare, on ne peut pas dire que les autres jeux vidéo estampillés Donjons & Dragons ont connu autant de succès. « Si nous avons appris une chose du succès de Baldur's Gate 3, c'est que les gens aiment énormément un jeu D&D bien réalisé ». Cela tombe sous le sens, mais n'est malheureusement pas à la portée de n'importe qui, peu importe la quantité d'argent investi. Espérons donc pour Hasbro et Wizards of the Coast qu'ils trouveront un studio aussi talentueux que Larian pour Baldur's Gate 4.

Dan Ayoub se veut cela dit prudent quant à la suite des aventures des joueurs dans les Royaumes Oubliés. « Tout va rester sagement au four autant de temps que nécessaire. Nous n'allons pas précipiter les choses. Les jeux vidéo font partie à part entière de la stratégie d'Hasbro pour les 100 ans à venir ». En espérant toutefois que Baldur's Gate 4 ne prenne pas autant de temps pour sortir, dans quelque forme que ce soit.