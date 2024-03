Récemment, le cœur des fans de Baldur's Gate 3 a été brisé. Il n'y aura pas de DLC pour le nouvel opus, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas non plus compter sur une suite. Larian va passer à autre chose. Le coup est dur, on ne s'y attendait pas forcément, mais il va falloir accepter cette décision. Et pour celles et ceux qui auraient encore un doute, on a eu droit à une déclaration qui vient valider les propos du studio, tout en n'offrant pas de perspective pour l'avenir. Difficile d'avoir de l'espoir.

Baldur's Gate 4 entre les mains d'un autre studio ? Pas sûr

« Nous n'allons pas créer d'extension, ce que tout le monde attend de nous. Nous n'allons pas créer Baldur's Gate 4... nous allons aller de l'avant ». Voici ce qu'a expliqué Swen Vincke, le réalisateur de Baldur's Gate 3, lors de la Game Developers Conference. Un choc pour certains joueurs qui ne s'attendaient pas à une telle annonce. Bien sûr, Hasbro, qui avait signé un accord de licence lucratif avec le studio pour le troisième jeu de la série, a lui aussi prononcé quelques mots suite à cette décision.

L'éditeur n'a pas manqué de saluer Larian, qui nous a offert une aventure époustouflante avec Baldur's Gate 3. Il en a aussi profité pour parler de ses projets sur le feu en rapport avec Donjons & Dragons. « Larian a été un partenaire incroyable, et ensemble, nous sommes fiers du succès de Baldur’s Gate 3. Restez à l'affût pour en savoir plus sur certains jeux D&D impressionnants à qui nous allons donner vie grâce aux studios de Hasbro et à notre réseau de partenaires ». C'est le dernier clou dans le cercueil qui met fin à la collaboration entre ces deux entreprises. L'heure est venue de tourner la page sur une suite.

Est-ce que tout espoir est perdu ?

En même temps, est-ce que la communauté voudrait vraiment d'un Baldur's Gate 4 sans Larian aux commandes ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Hasbro n'a pas abordé le sujet dans sa déclaration. On ne sait pas non plus si Wizards of the Coast compte donner la franchise à un autre studio. C'est possible, étant donné que le troisième opus a rapporté une belle somme à la firme, à savoir 90 millions de dollars. Mais il faudra passer après le studio belge, ce qui n'est pas une mince affaire.

Il est également important de rappeler que l'avenir n'est pas si radieux que ça pour la franchise Donjons & Dragons. Pour rappel, Wizards of the Coast a d'ores et déjà annulé cinq jeux de la licence en développement, y compris un projet connu sous le nom de « Jabberwocky ». Quoi qu'il en soit, il va sûrement falloir faire une croix définitive sur Baldur's Gate 4. La bonne nouvelle, c'est que Larian prépare « quelque chose de nouveau ». On a hâte de savoir de quoi il en retourne.