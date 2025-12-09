Depuis que Geoff Keighley a dévoilé sa fameuse statue mystérieuse dans le désert, les théories s’accumulent. Baldur’s Gate 4, un nouveau God of War, le prochain Elder Scrolls, une licence FromSoftware… Internet a tout envisagé. Pourtant, alors que la communauté scrutait chaque grain de sable à la recherche d’un indice, une autre piste s’est imposée. Une piste moins évidente au premier regard, mais qui, avec un peu de recul, semble presque logique. Et si la véritable surprise des Game Awards n’était pas Baldur’s Gate 4, mais Divinity Original Sin 3...

Une rumeur qui rebondit… et renverse toutes les attentes pour Baldur’s Gate 4

L’idée a vraiment pris de l’ampleur lorsqu’Extas1s, un leaker bien connu malgré sa fiabilité discutable, a laissé entendre que la statue teaser annonçait le prochain Divinity. Techniquement, il ne confirme rien, mais il contribue à focaliser l’attention sur une piste que les joueurs commençaient déjà à envisager. Surtout avec le fantasme autour d'un Baldur’s Gate 4. Dans les discussions Reddit, le ton est clair. La communauté attendait un projet « énorme », mais pas forcément dans cette direction. Pourtant, plus les gens analysent, plus la théorie Divinity Original Sin 3 semble logique dans le cadre du calendrier de Larian. Et surtout, elle colle étrangement à plusieurs indices laissés en route, volontairement ou non.

Baldur's Gate 3

Le fameux indice des “pécheurs” qui fait tilt chez les fans

La phrase de Geoff Keighley a ensuite agi comme une étincelle. Interrogé sur la statue, il a lâché une curiosité. Le jugement arrive pour tous les pécheurs. Le terme « sinners » a aussitôt réveillé l’imaginaire collectif, certains y voyant une référence directe à Divinity Original Sin 3. Ce n’est peut-être qu’un clin d’œil poétique, mais dans la chasse à l’indice, il n’en fallait pas plus pour renforcer l’hypothèse. Même sans y croire totalement, les joueurs ont réalisé qu’entre les mots de Geoff, les choix de communication et l’historique de Larian, la piste Divinity Original Sin 3 s’alignait avec une fluidité troublante. De quoi faire un peu oublier un Baldur’s Gate 4.

Depuis la sortie de Baldur’s Gate 3, Larian a répété qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec BG4. Le studio souhaite revenir à ses propres univers, qu’il contrôle totalement. Et quel meilleur terrain que Divinity Original Sin, la saga qui les a menés jusqu’au sommet. Divinity 2 reste considéré comme l’un des jeux de rôle tactiques les plus brillants de la dernière décennie. Pour beaucoup, le voir revenir avec des moyens modernes et les compétences acquises sur BG3 serait un rêve éveillé. En rétrospective, c’est même peut-être la suite la plus logique.

Source : Twitter