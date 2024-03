Le joyeux directeur du talentueux studio indépendant Larian Studios, à qui l'on doit des masterclass comme Divinity: Original Sin II et dernièrement l'éclatant Baldur's Gate 3, s'est fendu d'une annonce toute sauf joyeuse pour les fans de ce dernier. Celles et ceux qui ont adoré le travail du studio belge ont toutefois de quoi se réjouir.

Larian Studios range les dés pour Baldur's Gate 3 et 4

Un peu plus de six longues années, c'est le temps qu'il aura fallu à Larian Studios pour développer ce magistral succès critique qu'est Baldur's Gate 3. Un C-RPG proprement hors du commun, qui a raflé un nombre colossal de récompenses amplement méritées. Qu'il s'agisse de sa superbe direction artistique, son histoire tentaculaire entièrement dictée par nos choix, son gameplay offrant une liberté incroyable ou ses personnages d'une écriture irréprochable, le jeu est une somptueuse lettre d'amour aux fans de Donjons & Dragons et de RPG profonds.

Mais, comme on dit, les histoires d'amour finissent mal, en général. C'est malheureusement le cas ici. Swen Vincke s'est en effet fendu d'une annonce choc à l'occasion de la Game Developers Conference. En plus de tacler les grands noms de l'industrie du jeu vidéo dirigés par l'avidité et des investisseurs inconscients, il avait de tristes choses à dire aux fans de Baldur's Gate 3. Vous pouvez avec un pincement au cœur ranger vos dés et dire adieu à Ombrecœur, Karlach, Astarion et les autres. Il n'y aura pas de DLC pour ce chef d'œuvre absolu, ni de suite. « Nous n'allons pas créer d'extension, ce que tout le monde attend de nous. Nous n'allons pas créer Baldur's Gate 4... nous allons aller de l'avant ». C'est de manière très directe que Swen Vincke choisit de crever l'abcès, à la plus grande tristesse des fans de ce grand titre du genre C-RPG.

Nous ne reverrons donc plus ces compagnons qui ont rendu cette aventure aussi incroyable... @ Larian Studios

Il y a malgré tout de quoi se réjouir pour les fans du studio

Les derniers mots du directeur de Larian Studios peuvent cependant rassurer quelque peu les fans du studio. Après six ans de travail acharné autour de Baldur's Gate 3, l'équipe a visiblement besoin de changer d'air et laisser Donjons & Dragons derrière eux. Il faut dire que le développement de ce titre a été une épreuve de très longue haleine pour le label indépendant. Plusieurs studios ont été ouverts pour ce faire, et le nombre de développeurs a connu une croissance exponentielle. Enfin, beaucoup de choses se sont passées chez Larian Studios en six ans, dont la disparition de membres très estimés de l'équipe. Peut-être pour leur rendre hommage, Swen Vincke a décidé qu'il valait mieux laisser leur dernier chef d'œuvre en paix, alors que son succès critique est à son apogée.

Ce n'est heureusement pas la dernière fois qu'on entendra parler de Larian Studios. Les joyeux belges s'intéressent déjà à l'avenir et nous préparent « quelque chose de nouveau ». Compte tenu de notre profond amour pour le travail du studio indépendant, dire que nous surveillons ce projet de près est un euphémisme. Même si nous n'y retrouverons pas les compagnons que nous aimions tant dans Baldur's Gate 3. Tant pis, nous relancerons d'autres parties pour compenser notre chagrin.