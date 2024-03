Nous apprenons ainsi que Larian Studios avait bien envisagé pendant un temps de développer Baldur's Gate 4. Mais après avoir passé six éprouvantes mais passionnantes années sur le chef d'œuvre qu'est le troisième opus, le cœur du joyeux studio belge n'y était visiblement plus. De plus, adapter les règles de Donjons & Dragons dans un jeu vidéo était visiblement une gageure, qu'ils n'ont de manière compréhensible pas envie de revivre.

Le cœur n'y était plus pour Baldur's Gate 4

Sous tous rapports, Baldur's Gate 3 est un resplendissant chef d'œuvre que Larian Studios a mis entre les mains des joueurs. Il s'agit clairement à l'heure actuelle de l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps et de l'une des meilleures adaptations de Donjons & Dragons au format vidéoludique. Mais en coulisses, tout ce travail a eu un coût certain pour les développeurs. Six éprouvantes années ont été nécessaires pour sa création. Pour que le jeu soit à la hauteur de ses ambitions, le studio a dû massivement recruter et ouvrir d'autres bureaux à travers le monde. Pire encore, ils ont perdu d'estimés collègues au fil de l'aventure.

Après son annonce qui a brisé le cœur des fans s'agissant de cesser le développement des DLC pour le jeu ou Baldur's Gate 4, Swen Vincke et son équipe avaient justement plusieurs choses sur le leur. « Nous avons commencé à réfléchir à la suite. Mais nous avons rapidement remarqué que nos cœurs ne battaient pas assez vite. Nous n'avions pas encore fait le deuil du jeu actuel, et se lancer si tôt dans un nouvel opus nous semblait mal », explique-t-il. Avec une équipe désormais aussi imposante, Larian Studios pense ceci dit à son prochain jeu, qu'on nous promet véritablement nouveau. Même s'il n'aura pas une surcouche Donjons & Dragons, nous avons hâte de voir le résultat.

Les dés sont jetés pour Baldur's Gate 4. © Larian Studios

Le casse-tête Donjons & Dragons

Autre point qui a justement dissuadé Larian Studios de se lancer dans Baldur's Gate 4 : Donjons & Dragons en lui-même. Nous avons pourtant vu avec quel incroyable talent ils ont réussi à adapter ce jeu de rôle iconique dans un jeu vidéo. Mais notre aventure s'arrête au niveau 12. Dans Donjons & Dragons, les choses s'affolent fortement entre le niveau 14 et le niveau maximal fixé à 20. À ce stade-là, les personnages sont littéralement des dieux avec des pouvoirs incommensurables. L'adaptation de telles règles dans un jeu du même calibre que Baldur's Gate 3 serait une tâche titanesque.

C'est d'ailleurs ce qu'explique aussi Swen Vincke. « Nous avons eu beaucoup de contraintes pour adapter D&D. La 5ème édition n'est pas un système facile à intégrer dans un jeu vidéo. Nous avions de plus plein d'idées pour un nouveau système de combat que nous voulions essayer, mais elles n'étaient pas compatibles. Nous sommes arrivés au résultat que vous connaissez, mais ça ne venait pas complètement du cœur, et nous sommes un studio qui marche beaucoup à l'affect ».

En parlant d'affect, Swen Vincke a également précisé que les personnages de Baldur's Gate 3 sont la pleine propriété de Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons. Il se pourrait donc que nous revoyions Astarion, Karlach, Lae'Zel, Ombrecœur et les autres... différemment. Comme Larian Studios ne s'occupera pas de Baldur's Gate 4, c'est donc également pour eux un adieu déchirant à ces personnages si attachants et charismatiques. « En ce qui nous concerne, ce chapitre est clos. Notre deuil est ainsi fait ». Et avec celui de Larian Studios, le nôtre...