Baldur’s Gate 3 fait sans doute partie des jeux qui continueront de voir une bonne affluence de joueurs régulière pendant bien des années. Le RPG proposé par Larian Studios a tout pour plaire, et certains parlent même d’une révolution pour le genre. Malheureusement, ce n’est pas une expérience qui s’est laissé approcher par toutes et tous. Pour cause, il y a une console bien spécifique qui n’a pas encore eu l’occasion d’accueillir le jeu. Mais visiblement, le tir s’apprête à être rectifié, et on aurait même une date de sortie.

Baldur's Gate 3 bientôt sur Xbox ?

Les joueurs Xbox Series ne sortent clairement pas le champagne. Du moins, pas encore, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est ce que nous dit le site Exputer. Selon des sources fiables proches de lui, la sortie de Baldur's Gate 3 sur la machine de Microsoft serait enfin datée. Le studio voudrait que cela prenne effet le 6 décembre prochain. Cela ne veut pas dire que c'est la date de sortie officielle, mais seulement celle désirée par Larian. Les fameuses sources expliquent que selon le résultat des playtests de cette version, la firme pourrait très bien changer d'avis. Le cas échéant, il faudrait s'attendre à voir l'édition Xbox être repoussée à 2024.

Cette information concernant Baldur's Gate 3 doit évidemment être prise avec des pincettes, puisque ça n'a rien d'officiel. Tant que le studio n'intervient pas, il faut prendre ce genre de propos avec du recul. Néanmoins, force est de constater que ça colle avec ce qui a été dit par certains développeurs. On se souvient notamment du message publié par Michael Douse, le directeur de la publication chez Larian, sur X (anciennement Twitter). Il a répondu à un autre utilisateur que « Le plan, c'est de le sortir avant la fin de l'année ». Nous sommes en novembre, et la date butoir approche.

Une sortie sur Xbox en décembre pour Baldur's Gate 3 serait donc l'option la plus logique. Actuellement, il est probable que Larian Studios travaille sur l'optimisation du jeu, et ça ne doit pas être une tâche aisée. En même temps, il faut garantir la meilleure expérience possible aux détenteurs de la Xbox Series. D'ailleurs, il y aura quelques petits changements à noter selon votre version de la console. Rien de bien méchant, mais cela pourra peut-être vous servir à faire votre choix.

Une version Xbox assez particulière ?

Il n'y aura pas une différence massive entre la version Xbox Series X et S de Baldur's Gate 3. La seule qu'on puisse vraiment relever concerne la coopération locale en écran partagé. En effet, elle ne sera pas immédiatement présente sur la moins puissante des deux consoles. Cette fonctionnalité finira bien par arriver sur la S, mais nous n'avons pas plus de précision à ce sujet. Par contre, ces nouvelles versions disposeront de l'ensemble des mises à jour et des changements déployés sur le jeu. Un traitement similaire à celui qui a été réservé à l'édition PS5. De son côté, le cross-save sera disponible entre toutes les plateformes.