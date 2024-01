Baldur's Gate 3 a terminé l'année 2023 en beauté avec le prix du « Game of the Year » aux Game Awards 2023. Une merveilleuse victoire pour Larian Studios, bien qu'amère puisque les développeurs ont vite été éconduits de la cérémonie. Mais ce qui compte, c'est bien la reconnaissance des joueurs qui continuent de s'investir corps et âme dans le RPG, et d'essayer toutes sortes de choses. Même les plus insolites comme saboter volontairement sa partie en obtenant une fin secrète bien mauvaise. Mais vous n'avez encore rien vu et deux personnes ont fait encore plus fort.

Des personnages vraiment invincibles dans Baldur's Gate 3 ?

Voir des personnages mourir dans Baldur's Gate 3 est une chose très courante. Mais en toute logique, certains protagonistes sont plutôt immunisés contre la mort. C'est le cas du dieu Flétriss (Withers) et du démon Mizora. De base, ils sont donc censés être plutôt immortels, sauf que ce n'est finalement le contraire. Si vous le voulez, vous pouvez très bien les tuer et assez facilement en plus. Comment ? Il faut utiliser le pouvoir d'illithid « Ponction de caractéristique » qui servira à absorber l'intelligence de Flétriss. Mais prenez soin de consommer une larve astrale avant cela.

« Je pensais que Flétriss ne pouvait pas être tué. J'ai utilisé la ponction de caractéristique pour réduire son intelligence à zéro, et il est mort. J'ai décidé de ne pas recharger la partie pour voir l'impact que ça allait avoir sur son discours de rassemblement. Après un long repos, son butin s'est transformée en sac. Je suppose qu'il ne reviendra pas » indique CAPHILL sur un sous-topic Baldur's Gate 3 de Reddit.

Ensuite, un autre internaute DTraitor s'est demandé si l'action pouvait être reproduite avec Mizora. Techniquement, la diablesse peut être exécutée dans l'acte 2, mais le personnage de Wyll a également toutes les chances d'y passer. Alors qu'avec la méthode décrite, Wyll survivra. Flétriss étant important dans l'aventure Baldur's Gate 3, il est plutôt déconseillé de le faire, mais si jamais vous avez plusieurs sauvegardes en parallèle, vous pouvez toujours essayer et assister aux conséquences sur le long terme. Allez-vous tenter le diable ?