Prêts à plonger dans l'univers des Royaumes oubliés de Baldur's Gate 3 sur PS5 ? Car les développeurs le sont totalement et ont à ce titre adressé une piqûre de rappel aux joueurs PlayStation 5. Que ces derniers rechargent leur manette DualSense ou DualSense Edge, c'est bientôt l'heure d'essayer d'avoir une romance avec un ours.

Baldur's Gate 3 aux portes de la PS5

L'immense Baldur's Gate 3, qui a brisé des records historiques, lors de sa sortie PC, est pratiquement disponible sur PS5. En dépensant un peu plus d'argent, il sera possible d'y jouer dès ce week-end, comme un certain Starfield d'ailleurs. Deux titres avec des centaines d'heures de jeu au compteur, bon courage ! Pour découvrir la nouvelle aventure RPG de Larian Studios, il va donc falloir avoir l'édition Deluxe numérique. Celle-ci renferme plein de bonus, dont un accès anticipé dès le 2 septembre 2023 à 18h00.

Contenu de l'édition Deluxe numérique PS5 :

Early access de 96 heures à Baldur's Gate 3

Pack de chansons de barde de Divinity

Thème de dés exclusifs

Pack des trésors de Rivellon

Bourse d'aventurier

Contenu numérique bonus

Pour les autres, désolé, mais il faudra patienter jusqu'au 6 septembre à 18h00. Le jour de la sortie... de Starfield ! Décidemment, ces deux-là se suivent de très près. Si vous avez cette fameuse édition Deluxe de BG3, le pré-téléchargement débute aujourd'hui 31 août 2023 à 18h00. Et pour la version standard, ce sera le lundi 4 septembre 2023 à 18h00 avec une sortie le 6 septembre à 18h00. Vous êtes perdus ? Voici un récap pour le lancement PS5 de Baldur's Gate 3.

Pré-chargement Édition Deluxe : 31 août 2023 à 18h00

Pré-chargement Édition Sandard : 4 septembre 2023 à 18h00

Sortie accès anticipé Édition Deluxe : 2 septembre 2023 à 18h00

Sortie officielle Édition Standard : 6 septembre 2023 à 18h00

Le meilleur du jeu sur PlayStation 5

Pour la sortie de Baldur's Gate 3 sur PS5 et Mac, Larian Studios a fait une promesse. Celle de proposer la meilleure version possible à ce jour grâce à l'ajout des correctifs et améliorations de la mouture PC. « Nous tenons à remercier tout le monde pour votre patience tandis que nous cherchions à comprendre ce qui n'allait pas. Pour rappel, les versions PlayStation 5 et Mac de BG3 bénéficieront de tous les ajustements et améliorations dont le PC dispose ». Une excellente nouvelle puisque cela veut dire que l'énorme première mise à jour sera disponible au lancement. Logiquement, ça devrait permettre aux joueurs PS5 d'éviter le pire, même si des bugs sur cette version peuvent survenir.

Après la sortie, les deux plateformes devraient être traitées à égalité avec le déploiement du colossal patch 2. Une mise à jour qui ne plaisante pas et qui s'annonce déjà salvatrice pour l'expérience globale. En effet, cette fois, les équipes vont s'attaquer aux problèmes de performances de l'acte 3 de Baldur's Gate 3. « Nous savons que les performances de l'acte 3 ne sont pas aussi bonnes que celles des deux premiers actes, mais la bonne nouvelle, c'est que le patch 2 apporte des améliorations à l'ensemble du jeu. Mais vous les ressentirez particulièrement lors de l'acte 3. Nous continuerons aussi à travailler tout au long du mois de septembre sur les performances de l'acte 3 grâce à une nouvelle technologie ».

Dans les nouveautés, Larian Studios a également annoncé une nouvelle fin optionnelle pour Karlach, la résolution de soucis en rapport avec du contenu supprimé et plus tard, des fonctionnalités inédites. Oui, vous pourrez changer votre apparence et aussi enlever des membres co-op pour continuer votre route en solo.