Via sa chaîne YouTube Channel from Hell, dédiée à sa communauté, le studio derrière Baldur's Gate 3 s'est fendu d'un joyeux message en vue des fêtes de fin d'année. Son facétieux directeur, Swen Vincke, en a également profité pour nous parler très brièvement du prochain jeu. On l'attend extrêmement ambitieux, et cela se confirme, même s'il faudra attendre un long moment avant d'en voir la couleur.

Un jeu plus énorme que Baldur's Gate 3 déjà dans les paquets cadeaux

Alors que Baldur's Gate 3 est sorti en août dernier et accueillera bientôt un énorme patch 8, avec au programme un mode photo et de toutes nouvelles sous-classes, on sait que Larian Studios ne travaillera pas sur un DLC ou une suite. En lieu et place, le studio indépendant désormais disséminé partout dans le monde aurait deux jeux totalement nouveaux dans les cartons. À l'occasion d'un message de la part des équipes de Ghent, Quebec ou encore Kuala-Lumpur, Swen Vincke nous réservait une petite facétie dont il a le secret.

Sur un énorme paquet cadeau, on peut voir l'étiquette « Le prochain jeu de Larian Studios ». On peut donc voir que cela le démange déjà de parler de ce qui arrivera après Baldur's Gate 3. Mais son directeur se précipite sur le cadeau, visiblement paniqué qu'on l'ouvre, en déclarant : « Cette chose a besoin de beaucoup plus de temps dans le four avant qu'on vous la présente. Mais rassurez-vous, il va être VRAIMENT énorme, et on hâte de vous en parler. D'ici là, bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt ! ».

Si le prochain jeu de Larian s'annonce encore plus énorme que Baldur's Gate 3, gageons en effet qu'il faudra attendre de nombreuses années avant qu'il sorte. Pour rappel, son précédent titre avait été annoncé à l'E3 2019, pour sortir 4 ans plus tard. Il avait cependant eu droit à un long early access de trois ans. Compte tenu de l'admirable maîtrise de ce procédé par Larian, nous pourrions également voir arriver son prochain jeu en accès anticipé dans un futur plus ou moins proche. D'ici là, très bonnes fêtes également à Larian Studios !

Source : Larian Studios