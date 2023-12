On arrive à la fin de l'année 2023, et c'est le moment de regarder en arrière, et de voir toutes les grosses sorties qu'il y a eu. Baldur's Gate 3 vient forcément en tête, et il faut dire qu'il a bien marqué la sphère vidéoludique. Le RPG est un carton, à tel point qu'il a décroché le titre de « Jeu de l'Année » aux Game Awards 2023, entre autres. Le réalisateur, Swen Vincke, a d'ailleurs fait une intervention sur X pour revenir sur cette fameuse cérémonie qui a fait la polémique la semaine dernière.

Baldur's Gate 3 aux Game Awards 2023, une grande réussite

Le jeu de Larian a raflé plusieurs récompenses lors de cet événement, et c'est bien normal. Lorsqu'il a remporté la distinction Game of the Year (Jeu de l'Année), c'est la tête pensant derrière Baldur's Gate 3 qui est venu tenir un petit discours. Les mots de Swen Vincke étaient touchants, et on aurait aimé l'entendre un peu plus longtemps. Notre vœu est réalisé, puisqu'il s'est exprimé sur X (anciennement Twitter) à ce sujet. Il est heureux de ce qui s'est passé, et n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont rendu cette aventure possible.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'a pas réprimandé le fait de n'avoir eu que 30 secondes pour parler. Certes, il pense que c'était un peu court, mais c'est la réussite de Baldur's Gate 3 et le fait d'avoir accompli une telle prouesse qu'il a vraiment retenue. Son entrée sur scène a particulièrement attiré l'attention, puisqu'il portait une sacrée armure, et il explique lui-même que c'est un hommage à la communauté, une manière de montrer à quel point elle est importante. Ce sont de belles paroles qui vont sans doute plaire aux joueurs.

Je tiens à remercier Geoff Keighley et les personnes qui ont organisé les Game Awards pour avoir créé un concours si massif au point d'attirer l’attention du grand public. Bien que 30 secondes soit un peu court, il n’y a rien de comparable aux Game Awards, et c’est un accomplissement incroyable. J’ai porté une armure aux Game Awards parce que Baldur's Gate 3 est un jeu qui ne pourrait pas exister sans sa communauté et je voulais rendre hommage à l’importance qu'elle a eu pour le développement.

Un bel hommage qui ne laisse personne derrière

Une fois encore, le passage de Vincke lors de la remise des récompenses était assez court, et il n'a pas été le seul développeur touché par ça. Même si ça ne le gêne pas outre mesure, il n'a tout de même pas eu le temps de saluer toutes les personnes qu'il voulait. Il l'a donc fait à travers de multiples messages, et on sent qu'il avait beaucoup de choses à dire.