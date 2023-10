Baldur's Gate 3 ne cesse d'impressionner avec sa richesse et sa variété. Et cette fois, le RPG de Larian franchit encore un nouveau cap, sûrement jamais inégalé.

Baldur's Gate 3, l'un des RPG les plus élaborés de ces dernières années, voire le plus abouti à ce jour, et il se distingue notamment par sa narration exceptionnelle. En réalité, c'est l'un de ses plus grands atouts. Larian est reconnu pour son talent inégalé dans ce domaine, capable de captiver et d'emporter l'esprit des joueurs. C'était déjà le cas dans Divinity : Original Sin 2 et cette fois c'est un nouveau palier. Notamment, avec un soucis du détail assez fabuleux.

Un détail qui compte pour Baldur's Gate 3

Ainsi donc, Amelia Tyler, la narratrice de Baldur's Gate 3, révèle que le jeu comporte 17 "styles de narration" distincts. Ces nuances vocales ont été élaborées pour coller au plus près à chaque personnage jouable, enrichissant son monologue intérieur. La profondeur de ce travail est tout simplement ahurissante quand on y pense.

Lors d'une intervention à EGX London consacrée à Baldur's Gate 3, Tyler a décrit l'exigence de sa mission. La complexité résidait dans la diversité des dialogues, nécessitant des variations tonales ou des reformulations pour correspondre au personnage du joueur. Par exemple, le ton pour Shadowheart est plus léger et chargé d'émotions, tandis que pour The Dark Urge, il est nettement plus sombre et menaçant.

Un travail de titan

Au-delà de la modulation vocale de Baldur's Gate 3, Tyler a adopté des postures corporelles distinctes pour chaque narration, l'aidant à s'immerger davantage dans le rôle. Ce détail a suscité l'admiration de ses pairs, beaucoup étant confinés dans des combinaisons de motion capture. La posture, tout comme la gestuelle, peut influencer la tonalité vocale. En France, des imitateurs illustrent parfaitement cette interdépendance, comme l'adoption d'une attitude calme pour imiter le président Macron ou une démarche énergique pour Nicolas Sarkozy.

Intéressant à souligner, tout le travail vocal réalisé n'a pas trouvé sa place dans la version finale du jeu. À l'origine, chaque protagoniste devait exprimer ses propres réflexions. Toutefois, cette idée n'a pas séduit les joueurs. Le studio Larian a alors fait appel à Amelia Tyler, déjà présente sur Divinity : Original Sin 2, pour narrer l'ensemble des personnages. Ce choix a été salué par les fans, validant ainsi la décision du studio. Pour ceux passionnés par le doublage dans le jeu vidéo, la vidéo explicative d'Amelia Tyler sur sa chaîne YouTube est une mine d'informations, dévoilant l'importance cruciale de la voix dans le jeu vidéo. Vous pouvez découvrir l'ensemble ci-dessous :

Ce témoignage renforce l'idée que le doublage est un art unique, nécessitant une protection face à l'émergence de l'intelligence artificielle, un débat actuellement au cœur des préoccupations à Hollywood.