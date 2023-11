Baldur's Gate 3 est l'une des plus grosses sorties de cette année. Il est impossible que vous soyez passé à côté tant il a marqué la sphère vidéoludique ces derniers mois. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons de sauter le pas, c'est clairement une aventure à ne pas louper. Enfin, ça dépend. Pour ceux qui possèdent une Xbox, difficile de faire le jeu pour le moment, puisqu'il n'est pas encore arrivé dessus. Mais bonne nouvelle, c'est que Larian vient tout juste de nous dévoiler la fenêtre de sortie du titre sur la console. L'attente va bientôt se terminer.

Baldur's Gate 3 sur Xbox, c'est pour bientôt

Elle se sera fait désirer cette version Xbox. Des craintes se faisaient entendre à son propos et on n'était pas sûr qu'elle fasse son entrée en 2023. Un report aurait même été envisagé, notamment en raison de difficultés techniques liées à l'ajout de la coopération en écran partagé sur Xbox Series X|S. Bon, au final, la fonctionnalité a été retirée de la S, mais elle arrivera bien dessus à une date ultérieure. Quoi qu'il en soit, de nombreux indices ont laissé entendre que cette nouvelle édition allait débarquer avant 2024.

Dernièrement, Larian a réagi aux nominations de Baldur's Gate 3 aux Game Awards 2023. La firme en a profité pour teaser les fans de Xbox et les amateurs de versions physiques. « Restez à l'écoute pour une annonce officielle. Cette semaine s'annonce chargée », peut-on lire. Ce message rejoint les propos de Michael Douse, le directeur de la publication du studio, sur X (anciennement Twitter). Souvenez-vous, il avait écrit la phrase suivante : « le plan, c'est de le sortir avant la fin de l'année ». Et notre homme n'aura pas menti. Le RPG sortira sur Xbox en décembre, et c'est acté.

En effet, les têtes pensantes de l'entreprise ont fait une déclaration à destination des détenteurs de la machine de Microsoft. Ils ont commencé par expliquer que ça doit débarquer en décembre 2023. De plus amples précisions seront apportées lors de la cérémonie des Game Awards 2023. A ce moment-là, nous aurons la date de sortie officielle. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans Xbox, eux qui se sentaient délaissés alors que le succès de Baldur's Gate 3 se faisait ressentir partout sur la Toile.

Un candidat sérieux au titre de Jeu de l'Année

Si Larian Studios a décidé de faire autant d'annonces autour des Game Awards 2023, c'est parce que Baldur's Gate 3 a eu droit à pas mal de nominations. Huit pour être plus précis, et c'est un score bluffant. Rare sont les jeux qui parviennent à réaliser une telle prouesse. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les scores de God of War (2018) ou d'Elden Ring. Il se place au sommet du monde, mais la victoire n'est pas assurée. La concurrence est rude, et il va devoir faire face à de beaux titres.

Alan Wake II, Zelda : Tears of the Kingdom, le remake de Resident Evil 4, c'est à genre de titans qu'il va avoir affaire. Nous aurons le dénouement de cet affrontement dantesque le 7 décembre prochain. Imaginez voir Baldur's Gate 3 dévoiler sa version Xbox, avant de décrocher le titre de Game of the Year (Jeu de l'Année). Ce serait une sacrée performance, et il nous tarde de connaître le déroulé des évènements. Pour rappel, le jeu est toujours disponible sur PC et PS5.