Le monde de Baldur's Gate 3 regorge de petits détails à côté desquels on peut facilement passer. C'est bien normal, puisqu'une bonne partie d'entre eux est cachée. Mais il y a également des fonctionnalités qui mettent plusieurs heures avant d'être découvertes par les joueurs. Toutefois, ce nouvel opus rentre dans une catégorie de jeu un peu spéciale : celle où on peut mettre plus d'une centaine d'heures pour découvrir un secret qui nous était passé sous le nez depuis le début.

Baldur's Gate 3 cache bien son jeu

Il arrive parfois qu'on tombe par hasard sur des mécaniques de jeu qu'on aurait pu utiliser dès le départ. Cela se produit souvent avec certains gros jeux comme The Witcher 3 ou The Last of Us 2 qui ont beaucoup de petits (ou gros) secrets. C'est aussi le cas avec Baldur's Gate 3 désormais. En plus de posséder une durée de vie extrêmement longue, à un gameplay bien fourni et varié. Des joueurs se sont donc réunis sur le subreddit dédié au jeu pour partager ce genre d'expériences insolites. Le nom du topic était le suivant : « Quelle mécanique simple avez-vous découverte avec un retard gênant ? ». Une réponse a particulièrement retenu l'attention.

Je viens de découvrir comment annuler les sorts de concentration hors combat. J’ai plus de 200 heures et j’apprends encore des choses ! Je n’ai même pas pensé à me renseigner pour savoir si c’était possible. Je me suis laissé distraire par les bottes de Gale.

Voici le témoignage poignant de ThatsJustPeachyKeen, un joueur qui comptabilise plus de 200 heures sur Baldur's Gate 3. Celui-ci vient tout juste de comprendre qu'il était possible d'annuler un sort de concentration hors combat. Si la justification donnée est des plus amusantes, il convient de souligner le caractère surprenant d'une telle découverte. Combien de joueurs l'ont compris au bout d'une dizaine d'heures, voire moins ? Combien ne l'ont pas encore saisie ? C'est là toute la magie de Baldur's Gate 3, et on se demande s'il n'a pas encore quelques secrets en réserve.

Un RPG tout simplement bluffant

Ce n'est cependant pas la "découverte" la plus embarrassante. D'autres joueurs ont mis plus de 100 heures avant de comprendre qu'il n'avait pas besoin de se rendre à un point de passage pour voyager rapidement, quand d'autres ont fait l'acte 1 sans jamais prendre un long repos. Pourtant, certains joueurs font parfois des découvertes utiles auxquelles beaucoup n'avaient pas pensé. On pense notamment à la possibilité de doucher ses personnages avec chaque point d'eau, ou la possibilité de réanimer ses alliés avec des potions. Les exemples sont nombreux et montrent bien toute la complexité du jeu, qui recèle de petits détails.

Et Larian Studios est un spécialiste en matière de narration. Si nous avons parlé de découvertes rapportées par la communauté au niveau du gameplay, la narration, elle n'est pas en reste. Récemment, Amelia Tyler, la narratrice de Baldur's Gate 3, a révélé que le jeu comporte 17 « styles de narration » distincts. Le souci du détail n'est rien d'autre qu'impressionnant. Cela permet d'amener une diversité sans pareille dans les dialogues et de mieux correspondre au personnage incarné par le joueur. Quel sera donc la prochaine surprise de Baldur's Gate 3 ? Nous le saurons sûrement bientôt au vu de la communauté active que le RPG possède.