Baldur's Gate 3 s'annonce véritablement dantesque. Tant au niveau de son nombre de races et de classes que du paquet d'heures de cinématique et tout simplement de sa durée de vie globale, le titre de Larian Studios fait dans la démesure. Le jeu s'avance comme un RPG très long, sûrement prenant, mais aussi comme un titre particulièrement innovant si l'on en croit cette nouvelle information le concernant. Décidément, les surprise s'enchaînent.

La belle initiative de Larian Studios

vous n'ètes pas sans vous souvenir qu'il y a quelques semaines, Larian Studios s'est retrouvé au cœur d'une polémique à cause d'une scène de sexe particulièrement controversée de Baldur's Gate 3. Durant celle-ci, on pouvait voir le protagoniste principal avoir une relation intime avec un druide... transformé en ours. Une séquence qui avait provoqué beaucoup de réactions hilares sur les réseaux sociaux, mais aussi un ban de la plateforme TikTok pour le studio. Oui, le jeu ira au fond des choses concernant ses scènes de sexe. Un pari osé, mais qui a été fait sciemment et de manière très réfléchie.

Lors d'une interview accordée à la BBC, la comédienne Devora Wilde, qui interprète la guerrière dans Baldur's Gate 3, a dévoilé l'initiative intelligente du studio pour rendre les scènes intimes plus confortables pour les principaux intéressés. Elle explique que Larian Studios a fait appel à des coordinateurs d'intimité lors du développement. Ainsi, Devora Wilde affirme avoir particulièrement bien vécu ces moments qui peuvent être vraiment gênants. « Je ne me suis jamais sentie mal à l'aise lors d'une séance d'enregistrement. Et j'ai un seuil de dégoût assez bas ».

Baldur's Gate 3, un jeu inclusif et plus encore

Le métier de coordinateur d'intimité est né en 2017, dans la foulée de la création du mouvement MeToo. Cette profession qui vise à s'assurer du bien-être des comédiens et de leur consentement est de plus en plus plébiscitée sur les tournages des séries et de films. Rappelons que tout le monde n'est pas forcément favorable à cette nouvelle initiative. En août 2022, Sean Bean, l'interprète de Ned Stark dans Game of Thrones, avait fait polémique en déclarant que faire appel à un coordinateur d'intimité pouvait « gâcher la spontanéité » d'une scène de romance.

En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on apprend officiellement qu'un studio de jeu vidéo a fait appel à un coordinateur d'intimité pour la production d'un jeu. Dans Immortality, Sam Barlow avait fait de même, ce qui était une première dans l'industrie. Une belle avancée, qui pourrait en plus rendre les moments intimes de Baldur's Gate 3 encore plus crédibles à l'écran. Au-delà de ça, Larian Studios met aussi un point d'honneur à ce que son jeu soit inclusif. Les options de personnalisation seront nombreuses pour que chacun se sente représenté et il sera même possible d'avoir les organes génitaux de son choix, quel que soit son sexe biologique. On vous l'a dis, Larian, n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais être qui l'on veut le temps d'un long voyage vidéoludique est censé être la base de tous les RPG digne de ce nom vous ne pensez pas ?