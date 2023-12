Baldur's Gate 3, c'est le RPG qui, cette année, a mis tout le monde d'accord. Le dernier-né de Larian a fait son petit effet sur la sphère vidéoludique, allant jusqu'à décrocher le titre de « Jeu de l'Année » aux Game Awards 2023. Pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre qui est rentré dans l'histoire du médium. D'ailleurs, il est toujours l'un des titres les mieux notés de tous les temps sur Metacritic. La bonne nouvelle, c'est qu'il est récemment arrivé sur Xbox Series X|S. La mauvaise, c'est qu'il souffre d'un gros problème pouvant effacer votre sauvegarde.

Baldur's Gate 3 sur Xbox, un lancement chaotique

Les joueurs Xbox ont enfin pu sortir le champagne, puisque le jeu est arrivé sur la machine de Microsoft. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. A l'instar de la PS5 ou du PC, cette version est sujet à de nombreux plantages. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de redémarrer la console pour régler le souci. Pire encore, certains utilisateurs ne peuvent reprendre leur sauvegarde après avoir rechargé leur partie, car elle a tout simplement disparu. Du coup, le studio a réagi en déployant un patch, mais ça n'a visiblement pas suffi.

Larian, à l'écoute de la communauté, a été réactif. Une mise à jour de 18 Go fut déployée sur Xbox Series X|S pour Baldur's Gate 3. Vous l'aurez compris, il n'y avait pas énormément de changements à relever, surtout un gros correctif. « Joueurs Xbox, nous avons déployé un petit patch de Baldur's Gate 3 qui contient des correctifs de stabilité. Nous sommes au courant du problème de disparition des sauvegardes après un plantage. Cette mise à jour devrait résoudre certains de ces soucis. Veuillez procéder à une mise à jour manuelle via le menu système », nous a dit la firme sur X.

Cependant, le problème persiste pour quelques joueurs. Par conséquent, Microsoft a peut-être une solution, et elle concerne la manière de fermer Baldur's Gate 3 une fois votre session terminée. Voici la méthode à suivre : « afin d’éviter ce problème, les joueurs doivent sauvegarder leur jeu, puis revenir au tableau de bord Xbox et sélectionner "Quitter le jeu" ou "Sauvegarder sur Quick Resume" dans le menu du jeu (Accueil, Jeu, Sélectionner, puis choisir "Sauvegarder sur Quick Resume' ou 'Quitter') quand ils ont fini de jouer. ». L'entreprise ajoute qu'il faut bien éteindre sa console via l'option disponible sur le menu, sans la débrancher.

Un petit hotfix également déployé

Mis à part ça, les développeurs ont aussi publié un hotfix 13 pour Baldur's Gate 3. Ce dernier est venu corriger un glitch pour le moins gênant. Enfin, il l'était plus pour Larian que pour les joueurs, puisqu'ils pouvaient vider le stock de marchandises des vendeurs contre une seule pièce d'or. Vous pensiez vraiment que ça serait aussi simple que ça ? On espère que vous avez eu le temps d'en profiter, car ce n'est maintenant plus possible de recourir à cette méthode.

En outre, divers problèmes de crash survenant à la fin de l'acte 2 ou après avoir terminé la séquence avec les Chevaliers de l'Écu sur PS5 ont été taclés par ce hotfix. De même, le bug des sacs vides vendus aux marchands, qui coûtaient l'équivalent des objets stockés dans le sac, a officiellement disparu. Enfin, l'équilibrage des offres durant le troc a été revu.