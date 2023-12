En quelques mois, Baldur's Gate 3 a bien évolué et a reçu des pans inédits. Et l'un d'eux pourrait d'ailleurs teaser une nouveauté hyper attendue par les joueurs.

Baldur's Gate 3 est un rouleau compresseur qui a confirmé sa popularité lors des Game Awards 2023. Durant la cérémonie, le RPG belge est reparti avec six statuettes, dont celle du « Jeu de l'Année ». La récompense ultime que les développeurs ont accepté avec de larges sourires et des pleurs de joie. En revanche, il n'y a pas eu la surprise que certains joueurs réclament.

Un gros teasing pour l'avenir de Baldur's Gate 3 ?

En l'état, Baldur's Gate 3 est un jeu ultra généreux qui se suffit à lui-même. D'autant plus après le déploiement du colossal patch 5 qui ajoute, entre autres, de nouveaux épilogues se déroulant six mois après les événements initiaux du jeu. Et l'une de ces conclusions alternatives pourrait être bien plus importante qu'il n'y paraît. Attention pour expliquer les potentiels enjeux de ce dénouement, nous allons être forcé de spoiler !!

Dernier avertissement !!

L'épilogue de Baldur's Gate 3 qui anime des discussions depuis quelques heures, c'est celui où le PNJ Withers organise une fête. Au cours de celle-ci, le personnage prend la parole en portant un toast et semble adresser un message directement aux joueurs. « Écoutez-moi héros, bons à rien, amis. J'ai longtemps attendu pour vous dire ces mots. C'est fini... pour l'instant. Dormez, reposez-vous, et savourez. Mais soyez prêts, car il est possible qu'on ait encore besoin de vous ». Pour certains, il s'agit d'un teasing pour un futur DLC de BG3.

Alors à quand un contenu additionnel ou extension pour Baldur's Gate 3 ? En octobre dernier, Swen Vincke, fondateur et PDG de Larian Studios, a mis les choses au clair. D'après lui, le travail sur un DLC n'a pas commencé, mais l'idée n'est pas pour autant définitivement écartée. « Honnêtement, nous n'avons pas commencé à travailler sur une extension. Je sais ce que nous voulons faire, et l'équipe sait également dans quelle direction nous allons. Nous verrons bien où cela nous mène. Mais ce ne serait pas avant très longtemps ».

BG3 enfin disponible sur Xbox Series X|S

Avec les propos de Swen Vincke, il est donc compliqué de savoir si l'un des épilogues inédits sert bien de teasing pour un DLC Baldur's Gate 3. Dans tous les cas, les développeurs ont prévenu : il y aura une extension qu'à la condition que ce soit pertinent. Et aussi qu'ils arrivent à faire quelque chose sans bousculer l'équilibre des choses. En effet, l'un des soucis soulevés est la possibilité que le joueur soit trop puissant, ce qui limiterait l'intérêt d'un contenu supplémentaire.

« Les aventures de niveau 12-20 nécessitent une façon différente d'appréhender les choses, en termes d'antagonistes à affronter, ce qui demande beaucoup de développement pour les réaliser correctement. C'est bien plus qu'une simple extension en termes d'effort de développement » avait expliqué Swen Vincke. On verra bien l'issue de tout cela, mais pour patienter, une jolie surprise a été dévoilée aux Game Awards 2023. La version Xbox Series X|S a été mis en ligne pendant la cérémonie et c'est disponible dès maintenant avec deux éditions. La basique à 69,99€ et la deluxe numérique à 79,99€.