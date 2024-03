Qui a pu passer à côté de Baldur’s Gate 3 ces derniers mois ? Le jeu de Larian Studios a battu des records et atteint des scores de ventes jamais vus pour un soft de ce calibre. Rappelez-vous que le jour de sa sortie, ce sont plus de 875 343 joueurs en simultané qui ont été enregistrés sur SteamDB. À deux doigts de dominer les chiffres de Hogwarts Legacy, qui garde le trophée du meilleur lancement sur Steam de l’année. Pas grave pour les développeurs, qui se sont vite rattrapés avec un autre titre bien plus prestigieux : le GOTY (Jeu de l’année). On aurait pu penser que Baldur’s Gate 3 allait s’arrêter là, mais il vient d’atteindre de nouveaux sommets.

Nouveau record pour Baldur’s Gate 3

Avec autant d’individus en simultanée sur PC, ses ventes sur PS5 et son arrivée tardive sur Xbox Series, il ne fait aucun doute que Baldur's Gate 3 s’est énormément commercialisé. C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer l'un des employés de Larian Studios sur X : « En très peu de temps, la communauté est passée d’environ 2 millions à plus de 10 millions de joueurs ! », nous a appris Michael Douse (Very AFK). À noter que l’on ne sait pas encore comment ces ventes sont comptabilisées entre les différentes consoles. Celles sur Steam semblent dominer. Pour preuve, les joueurs sur la plateforme sont encore très nombreux plusieurs mois après la sortie du soft. La semaine dernière, « 644 205 personnes quotidiennes en moyenne au cours des 7 derniers jours sur Steam uniquement » explique Douse. Une vraie performance pour un jeu massivement solo avec plus de sept mois d'âge.

Le revers de la médaille

Cette popularité a aussi amené beaucoup de problèmes, surtout quand il faut gérer les membres les plus toxiques de la communauté, prêts à envoyer des menaces de mort dans l'espoir d'accélérer l'arrivée du support des mods sur leur plateforme de prédilection. « Nous parlerons bientôt en profondeur de ce à quoi ressemblera notre support pour les mods. Nous en discuterons avec notre communauté. Les menaces et la toxicité contre nos développeurs et nos équipes communautaires ne feront que nuire à la conversation », explique longuement Douse.

À l'heure actuelle, beaucoup se plaignent de devoir jongler entre plusieurs patchs et mises à jour pour jouer avec des mods. L'homme informe les fans que Baldur's Gate 3 ne les prend actuellement pas en charge, et qu’il ne faut pas s’en prendre aux créateurs. Ces derniers ont du mal à répondre aux utilisateurs en raison des menaces, vous comprendrez donc qu’il faudra être patient et civil dans l’attente d’une telle fonctionnalité pour Baldur’s Gate 3 . Malgré cela, Larian travaille déjà sur le sujet.