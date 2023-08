Plus de 800 000 joueurs en simultané sur Steam, top des ventes, des millions d'exemplaires en quelques heures seulement… c’est un véritable festival pour le CRPG de Larian. Baldur's Gate 3 peut même se targuer de culminer au sommet des précommandes sur PS5 alors que le jeu ne sort que dans un mois. La version console sortira le 6 septembre en même temps qu'un certain Starfield. Oui, BG3 est le jeu de tous les records et il coiffe la concurrence au poteau à tous les niveaux. Le jeu vient même de surpasser celui que beaucoup considèrent pourtant comme le GOTY de cette année, Zelda Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 ?

Aussi surprenant que cela puisse être, Baldur's Gate 3 fait mieux que le jeu de Nintendo sur Metacritic. Il bat en effet Zelda d'un petit point avec une note de 97. En tout cas, pour le moment. Les choses ont encore largement le temps de bouger, mais pour l'heure, Baldur's Gate 3 domine le top 5 des jeux les mieux notés de l'année devant Tears of the Kingdom et Metroid Prime Remastered, respectivement second et troisième de ce classement.

Baldur's Gate 3 s'en sort également mieux que les deux jeux de Nintendo côté appréciation des joueurs. Pour le moment, avec près de 2800 critiques, le jeu arbore une jolie note de 9,3, loin devant Zelda et ses 8,5 pour continuer la comparaison. Notez par ailleurs que Tears of the Kingdom a près de 4 fois plus de critiques. Reste donc à voir si BG3 tiendra toujours la cadence dans quelques semaines, ou si le mastodonte de Nintendo récupérera sa couronne.

Un jeu hors normes qui fait beaucoup parler

Quoi qu’il en soit, classement Metacritic ou non, Baldur’s Gate 3 cartonne et les joueurs semblent tous conquis. Le jeu offre une liberté extrême, une personnalisation totalement folle et de très nombreuses possibilités d'évolution. Rares sont les RPG à être aussi profonds. Côté presse, même son de cloche, les chanceux qui ont eu le temps de parcourir le jeu de long en large ne sont pas déçus du voyage. Le jeu est gigantesque, et son contenu a beaucoup fait parler. Outre la fameuse scène de sexe extrême, BG3 a fait beaucoup de bruit lorsqu'il a affirmé avoir plus d'une centaine d'heure de cinématique, des kilomètre de dialogue, plus de 600 sorts et une tonne de cheminements différents.

De notre côté, notre traversée du monde de Baldur avance, mais l’aventure est rude. L’expérience est grisante et enivrante, mais les dés du destin ne semblent pas vraiment vouloir être cléments. Le test arrive, mais il se fait dans le sang et la sueur.

Et vous, avez-vous pu essayer le jeu de Larian ? Qu’en pensez-vous ?