Le GOTY 2023 n’a pas perdu de sa superbe et ses développeurs sont toujours derrière lui pour lui apporter une multitude de changements et autres ajustements. Une myriade de contenus gratuits qui ont déjà bien transformé le jeu, et pourtant, Baldur's Gate 3 était très généreux dès le départ. Il y a peu, c’est une gigantesque mise à jour qui a été déployée, ajoutant notamment tout ce qu’il faut pour faire plaisir aux amoureux de mods. Depuis, Larian Studio continue de peaufiner son poulain à grand renfort de patchs ici et là, comme ce nouvel Hotfix #28.

Le Hotfix #28 de Baldur's Gate 3 est en ligne, voici ce qui change

Dans ce nouveau patch, Baldur’s Gate 3 corrige plusieurs crashs intempestifs qui pouvaient survenir en de rare occasion, mais également plusieurs autres bugs plus ou moins graves, notamment sur consoles de salon. Mais ce sont surtout les mods qui sont dans le collimateur du studio, principalement sur console une fois encore, et PS5 précisément d’ailleurs. Sur la console de Sony, le gestionnaire de mods avait tendance à faire un peu des siennes. Bugs, crash, problème de chargement et téléchargement… c’était un peu l’enfer sur plusieurs points, mais ce hotfix #28 devrait corriger ça une bonne fois.

On vous laisse ici l'intégralité des notes de patch traduites en français. Vous trouverez la version anglaise directement sur la page Steam de Baldur's Gate 3.

MODDING

Baldur's Gate 3 PS5 : le bouton « Continuer » fonctionnera désormais de la même manière que l'écran « Charger une partie », c'est-à-dire qu'il ne vous permettra pas de commencer une partie si des problèmes de mods sont présents.

Sur console, lors du chargement d'une sauvegarde présentant des problèmes non résolus avec certains mods, la fenêtre de vérification ne vous demandera plus de retélécharger ou de désinstaller les mods lorsque cette action a déjà été effectuée.

Résolution d'un problème avec les mods qui n'étaient pas chargées dans le bon ordre après l'activation/désactivation de certains d'entre-eux.

Gestionnaire de mods de Baldur's Gate 3 sur consoles et PC

Correction de la barre de téléchargement animée n'apparaissant pas dans la fenêtre de vérification des modifications après avoir cliqué sur « Télécharger ».

Correction de la barre de défilement horizontale de la page Détails du module qui n'est pas centrée verticalement entre les flèches qui l'encadrent.

Rectification d'un bug empêchant d'ouvrir le gestionnaire de mods sur PC lorsque l'on utilise une manette.

Correction de la mise à jour incorrecte des invites de boutons de la page Détails des modifications lors de l'utilisation d'une manette.

Correction des balises de filtre dans le gestionnaire de mods qui n'apparaissent pas dans les langues localisées et vérification que la chaîne anglaise est affichée comme sauvegarde en cas de problème de récupération de la traduction.

La barre de défilement du navigateur de mods se réinitialise désormais en haut lorsque vous naviguez vers une page précédente ou suivante.

Baldur's Gate 3 PS5 : le gestionnaire de mods indique désormais correctement la quantité de mémoire restante après la désinstallation d'un mod.

JEU

Amélioration des temps de chargement pour les joueurs ayant de nombreux mods installés.

Vous ne pouvez plus ajouter d'objets à vos marchandises même s'ils ne peuvent pas en devenir de base (par exemple, les armes de pacte) en les sélectionnant avec un autre objet qui peut devenir une marchandise. Cela permet d'éviter un exploit bug permettant de vendre vos item sans que les objets liés ne quittent votre inventaire. Vous en avez d'autres dans vos cartons des comme ça ?

Correction des fonctionnalités du mode Honneur, comme les actions légendaires, qui peuvent être transférées dans des jeux sans mode Honneur si vous avez déjà chargé une sauvegarde avec ce mode.

Baldur's Gate 3 PS5 : correction de la barre lumineuse DualSense qui met à jour les couleurs à chaque image du jeu lorsqu'un nouvel utilisateur se connecte avec une nouvelle manette.

Résolution d'un problème avec Wyll qui optait pour des nœuds de salutation négatifs même s'il vous apprécie.

Correction du décalage des modèles de personnages dans l'interface de commerce lorsqu'on passe du commerce au troc avec une manette.

Crashs et autres

Correction d'un crash lors de la tentative de chargement d'une campagne de Bladur's Gate 3 plutôt que d'une sauvegarde spécifique au sein de cette même campagne.

Correction d'un crash pouvant survenir lors du chargement d'une sauvegarde.

Sur PS5, correction d'un crash potentiel lors de l'utilisation de la barre lumineuse DualSense en mode disco.

Source : Steam