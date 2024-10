Baldur's Gate 3 n'a pas dit son dernier mot et prépare visiblement une belle surprise pour les joueurs, surtout ceux qui jouent sur les consoles de Sony. Explications.

Baldur's Gate 3 est sans doute l'un des jeux les plus appréciés de ces dernières années. Malgré tout, il souffre parfois encore de quelques soucis techniques et graphiques sur console. Disons qu'il n'est pas forcément au sommet de sa forme, comme il peut l'être sur un bon PC. Pour remédier en partie à cela, une belle surprise arrive bientôt.

Baldur's Gate 3 a une bonne nouvelle

Bonne nouvelle donc pour les amateurs de RPG ! Baldur's Gate 3, l'un des jeux les plus acclamés, rejoint la liste des titres améliorés pour la PS5 Pro. Ce nouveau modèle de la console PlayStation arrive avec des performances accrues, et le jeu de Larian Studios devrait en bénéficier grandement. Avec le lancement de la PS5 Pro prévu le 7 novembre, c'est peut-être l'occasion rêvée pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans l'univers fantastique du RPG de s'y mettre, ou pour les fans de reprendre leur aventure, cette fois avec une expérience visuelle et technique optimisée.

Même si Larian Studios n'a pas encore révélé les détails spécifiques de cette version améliorée, les observateurs s’attendent à des améliorations significatives. Avec l'augmentation de la puissance graphique de la PS5 Pro, le jeu devrait voir une réduction notable des ralentissements, notamment dans les phases tardives de l’histoire, où les performances étaient parfois mises à rude épreuve. La PS5 Pro pourrait aussi permettre un rendu plus fin des détails visuels, améliorant l'expérience globale, de l'animation des personnages jusqu'aux environnements immersifs de Faerûn.

Un coup de neuf

Ce gain de fluidité et de stabilité peut faire une réelle différence dans un jeu de rôle aussi immersif que Baldur's Gate 3, où chaque détail contribue à plonger le joueur dans cet univers complexe. Cette amélioration pourrait aussi aider les joueurs ayant opté pour des quêtes particulièrement longues et exigeantes, comme le fameux parcours du Dark Urge, qui nécessitent une machine performante pour suivre le rythme de l’aventure sans accroc.

Baldur's Gate 3 n'est que l'un des nombreux jeux à rejoindre la liste des titres "PS5 Pro Enhanced", une collection qui ne cesse de s’enrichir. Avec cette version, Sony souhaite offrir une seconde vie à certains des plus grands jeux PS5, en profitant de la puissance de cette console de milieu de génération.

Source : Sony