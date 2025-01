Même si Larian Studios ne nous gâtera jamais d'un DLC officiel pour Baldur's Gate 3, voici un équivalent ultra prometteur et impressionnant qui se dévoile.

Depuis l'arrivée du plein support des mods via l'énorme patch 7, Baldur's Gate 3 continue d'être un infatigable carton, grâce au soutien passionné de ses moddeurs. Dans sa formule de base, il s'agit clairement de l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps. Grâce à divers mods particulièrement imaginatifs, le titre de Larian Studios peut cependant se transformer en rogue-lite, voire en RPG à la première personne. Mais voilà qu'un nouveau mod se dévoile, et représente probablement ce qui se fait de plus ambitieux à ce jour, car prenant à s'y méprendre la forme d'un DLC.

Déjà une extension officieuse en vue pour Baldur's Gate 3

On le sait maintenant : après le patch 8, Larian Studios ne devrait plus rajouter de nouveautés majeures dans Baldur's Gate 3, comme notamment un DLC. Les joyeux belges travaillent en effet déjà sur deux nouveaux jeux, qui n'ont d'ailleurs plus aucun lien avec la licence Donjons & Dragons. Qu'à cela ne tienne, le GOTY 2023 est entre maintenant entre les mains passionnées de ses moddeurs. Certains d'entre eux planchent d'ailleurs déjà sur une première extension officieuse.

Baptisée « Path to Menzoberranzan » (la cité d'origine de Minthara), celle-ci est une campagne personnalisée qui prévoit notamment de nous faire revenir à Athkatla, une ville emblématique de Baldur's Gate 2. Un peu comme Fallout London pour Fallout 4, ce mod va donc nous proposer une aventure totalement inédite dans Baldur's Gate 3. Pour bien faire les choses, le tout sera d'ailleurs entièrement doublé, tant concernant de tous nouveaux compagnons (Astarion, Ombrecoeur et consorts ne pouvant hélas pas faire leur retour pour des raisons de droits d'auteur) que les PNJ.

Comble du bonheur : son développement avancerait particulièrement bien. À tel point qu'une démo devrait être jouable dans le courant du printemps 2025. Reste donc à voir ce que vaut ce premier véritable DLC officieux pour Baldur's Gate 3. Gageons qu'il ne sera pas le seul, tant le titre a réussi à rassembler une énorme communauté de passionnés. Tiendrait-on là le prochain jeu le plus bichonné des moddeurs après Skyrim ? C'est en tout cas bien parti pour.

Source : Reddit