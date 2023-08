Baldur's Gate 3 continue d'occuper des millions de joueurs à travers le monde. Un RPG avec ses qualités et ses défauts qui ne laisse personne indifférent. Mais un point en particulier suscite de vives réactions et a amené un développeur à s'emparer de la question.

Une polémique sur l'un des personnages de Baldur's Gate 3

Parmi la galerie de personnages de Baldur's Gate 3, il y en a un ou plutôt une qui semble plus diviser que les autres : Lae'zel. Une combattante et une héroïne au caractère bien trempé qui est un des compagnons du jeu. Une protagoniste avec laquelle il est d'ailleurs possible d'entretenir une romance même si, pour certains, c'est totalement inenvisageable. En effet, de nombreuses personnes ont critiqué sa désinvolture.

« Lae'zel est l'équivalent de « la série devient vraiment bonne après la saison 4 ». Je suis content qu'elle ait un arc, mais je ne vais pas supporter ses conneries pendant 10 heures avant qu'elle ne cesse d'être conne » a déclaré le twittos PleasantKenobi. « Je suis persuadé que si Lae'zel était un mec, les gens seraient en extase devant son côté déterminé et mauvais garçon. Oh en fait, c'est Astarion (ndlr : le haut-elfe vampire de Baldur's Gate 3) » a répondu BlackSalander.

Une polémique naissante dans laquelle David Gaider, co-créateur de la franchise Dragon Age et scénariste sur Baldur's Gate 2, s'est invité pour partager son avis. Et il est parfaitement d'accord avec BlackSalander. Pour lui, les critiques autour de Lae'zel dans Baldur's Gate 3 ne seraient pas les mêmes s'il s'agissait d'un personnage masculin. « Je peux confirmer. Le public de Dragon Age a toujours été plus indulgent avec les personnages masculins que féminins. Et ce dans tous les jeux. C'est une réalité » a t-il commenté.

Lae'zel (crédits : Eurogamer).

Une édition collector vendue à un prix scandaleux

Un autre internaute a essayé de voir s'il pouvait y avoir une explication plus rationnelle en comparant avec l'introduction de Morrigan dans Dragon Age Origins. « Tout est fait pour vous faire aimer le personnage avant de vous montrer son côté sombre. Je ne pense pas qu'ils aient fait cela avec Lae'zel ». Mais Gaider n'en démord pas. « Cela n'a vraiment pas d'incidence. Ce n'est pas propre à Lae'zel, mais dans son cas, si son personnage avait été un homme, les fans auraient fait preuve de plus d'indulgence. Je vous le garantis » a t-il ajouté en précisant qu'il avait déjà perçu cela à l'époque de Dragon Age 2 et Dragon Age Inquisition. Le débat risque de continuer pendant encore quelques temps...

Ce week-end, une autre sorte de polémique a émergé. Des scalpers se sont emparés du phénomène Baldur's Gate 3 pour revendre l'édition collector du jeu à prix d'or. Affichée à 259,99€ à la base, on la trouve désormais à des tarifs lunaires qui dépassent les 1000€, allant même jusqu'à 2000€... sans code pour télécharger le titre. Une belle plus-value pour les spéculateurs, mais une belle arnaque pour les joueurs.

Comme tout gros jeu, Baldur's Gate 3 a également fait l'actualité pour ses bugs. Le plus important, qui a cassé le jeu, a été résolu et Larian Studios a aussi promis de gros changements pour éviter le pire. La façon dont les mises à jour sont testées ne sera plus la même, et les développeurs espèrent ainsi ne pas revivre de problèmes similaires.