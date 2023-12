Les développeurs de Baldur's Gate 3 peuvent être fiers de leur nouveau bébé et de leur parcours. Le « petit » studio belge a mis tout le monde d'accord et a encore fait une belle démonstration à l'industrie. À l'heure d'écrire ces lignes, le RPG est toujours l'un des jeux les mieux notés de tous les temps sur Metacritic. Le site qui agrège les notes de la presse spécialisée et des joueurs. Un chef d'oeuvre qui a été couronné Jeu de l'Année lors des Game Awards 2023, et qui est enfin sorti sur Xbox Series X|S. Mais il y a un hic.

Une mise à jour cruciale pour Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 est arrivé par surprise sur Xbox Series X|S il y a quelque jours, mais malheureusement, le lancement n'a pas été totalement fluide. Comme sur PS5 et PC, le jeu est victime de plantages sur les consoles de Microsoft. Un problème courant mais qui, dans certains cas, est plus grave qu'à l'accoutumée. En temps normal, lorsqu'un titre rencontre un crash, il suffit de le relancer et de recharger sa partie. Mais voilà, certains utilisateurs Xbox Series sont dans l'incapacité de reprendre leur progression normalement, car leurs sauvegardes ont tout simplement disparu. De quoi rendre fou.

Heureusement, les équipes ont vite réagi en publiant une « petite » mise à jour Baldur's Gate 3 sur Xbox Series X|S. C'est le studio qui utilise ce terme... alors que le patch pèse visiblement 18 Go. À ce niveau, on est plus sur un correctif massif, même si les changements ne sont pas nombreux. Pour accéder à cette update, Larian Studios conseille de faire une recherche manuelle de la maj.

« Joueurs Xbox, nous avons déployé un petit patch de Baldur's Gate 3 qui contient des correctifs de stabilité. Nous sommes au courant du problème de disparition des sauvegardes après un plantage. Cette mise à jour devrait résoudre certains de ces soucis. Veuillez procéder à une mise à jour manuelle via le menu système » indique Larian sur X.

Un hotfix #13 également disponible

Il y a quelques heures, les développeurs ont aussi publié un hotfix 13 pour Baldur's Gate 3. Un patch pour le coup vraiment plus petit qui corrige un glitch. Avant cette mise à jour, les joueurs pouvaient vider le stock de marchandises des vendeurs contre une seule pièce d'or. Mais la fête est finie et la faille n'est plus là !

Cette update résout également d'autres les problèmes comme des crashs qui surviennent à la fin de l'acte 2 ou après avoir terminé la séquence avec les Chevaliers de l'Écu sur PS5. L'équilibrage des offres durant le troc a été revu, et le bug des sacs vides vendus aux marchands, qui coûtaient l'équivalent des objets stockés dans le sac, éliminé. Des nouveautés minimes par rapport à toutes les modifications contenues dans l'énorme patch 5 sorti un peu plus tôt ce mois-ci sur PlayStation 5 et PC.