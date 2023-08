Malgré une sortie en plein été, Baldur's Gate 3 est un véritable rouleau compresseur. Le RPG des belges de Larian Studios est devenu le jeu le mieux noté de l'histoire d'OpenCritic. Rien que ça ! Il aussi a battu des records d'affluence sur Steam et s'est hissé en tête des précommandes du PlayStation Store américain. Le titre n'a cependant pas échappé aux défauts de jeunesse, comme tout AAA. Mais les équipes ont déjà une feuille de route établie pour aller de l'avant et parfaire l'expérience des utilisateurs.

Un énorme patch Baldur's Gate 3

Dès son lancement, Baldur's Gate 3 a dû batailler avec un problème de sauvegarde extrêmement pénalisant pour les joueurs. Il était en effet impossible d'enregistrer toute progression à cause d'un bug de la fonctionnalité cross-save. L'option qui va permettre de passer de la version PC à la mouture PS5, et inversement, en gardant toute l'avancée. Les développeurs ont pris la décision de désactiver l'option en attendant la sortie sur PlayStation 5, et en a profité pour corriger des crashs, des soucis audio, de gameplay, de multijoueur, d'interface ou encore des pépins liés directement au moteur du jeu.

Mais le chantier est loin d'être achevé et le PDG de Larian Studios a indiqué la feuille de route Baldur's Gate 3 en termes de correctifs. Sans promettre de date de déploiement, les équipes annoncent qu'il y aura une petite mise à jour, un énorme patch et un deuxième qui comprendra même des demandes de la communauté.

« Nous sommes très exaltés par vos commentaires. C'est très enrichissant. Actuellement, nous sommes focalisés sur la résolution des problèmes que vous nous signalez, mais nous restons à l'écoute des suggestions. La feuille de route actuelle est a) un hotfix, b) Patch 1 avec plus de 1000 correctifs et ajustements, c) Patch 2. Ce dernier inclura certaines de vos demandes » a déclaré Swen Vincke, PDG de Larian (via Twitter). Au-delà de la communication, les concepteurs de Baldur's Gate 3 sont bien à l'écoute des joueurs.

Crédits : Steam.

Une fonctionnalité hyper demandée bientôt disponible

Dans la dernière mise à jour 2.1, Larian Studios a également réduit la taille des fichiers de sauvegarde afin de prévenir de tout plantage. En raison du nombre d'actions possible, y compris au niveau des choix de l'histoire, le dossier où est stocké la progression pouvait être trop volumineux. Un souci qui entraînait des erreurs pour certains, mais c'est normalement fini.

À une date encore indéterminée, une fonctionnalité hyper demandée fera aussi son entrée dans Baldur's Gate 3 : le changement d'apparence. Ca peut paraître surprenant vu le jeu, mais c'est une réalité, il est impossible de modifier le physique de son personnage après l'avoir créé au début de l'aventure. Il faut donc être sûr de son coup d'ici à ce que les choses changent, mais c'est prévu ! Le directeur de l'édition, Michael Douse, a révélé que les développeurs étaient en train de travailler à une solution. Quant à l'éventualité d'un DLC, vous pouvez quasiment faire une croix dessus. À cause de la problématique de l'équilibrage, une extension est très peu probable.

Si vous avez Baldur's Gate 3 sur Steam ou GOG, n'oubliez pas que vous n'avez plus que quelques heures pour récupérer un cadeau gratuit. Pour les joueurs PS5, le lancement est toujours prévu pour le 6 septembre 2023.