Malgré ses atouts indéniables, Baldur's Gate 3 n'est pas exempt de problèmes d'optimisation. Reconnu pour exiger beaucoup de ressources, les développeurs cherchent constamment des moyens d'optimiser l'expérience de jeu. C'est dans ce cadre qu'une solution prometteuse a émergé.

Une solution miracle pour Baldur’s Gate 3

Les utilisateurs de GPU AMD Radeon et de Steam Deck ont de quoi se réjouir : Baldur’s Gate 3 implémente la technologie AMD FSR 2.2. Celle-ci devrait améliorer l'upscaling du jeu de manière significative, même pour ceux n'utilisant pas les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX série 20 ou supérieures. De plus, cette technologie n'est pas exclusive et est compatible avec toutes les cartes graphiques, permettant ainsi à tous d'en bénéficier. En quelques mots : c'est la promesse d'une bien meilleure fluidité.

Le jeu, loué pour son récit prenant, est également connu pour sa consommation conséquente de ressources dans certains segments. L'intégration du FSR 2.2 est donc très opportune, d'autant plus que le FSR 1 a été éclipsé par des technologies d'upscaling plus récentes et plus efficaces, en particulier celles développées par Nvidia.

Un changement bienvenu

Initialement lancé sans le support des technologies DLSS 3 de Nvidia ou FSR 2 d'AMD, un mod pour le DLSS 3 a été créé par la communauté, même si son intégration officielle n'est pas encore une réalité. Avec l'arrivée du Patch 4 de Baldur’s Gate 3, qui apporte plus de 1 000 modifications de gameplay et correctifs, l'ajout de l'AMD FSR 2.2 n'était pas annoncé. Néanmoins, il est désormais avéré que cette mise à jour a été ajoutée discrètement au jeu, améliorant ainsi potentiellement la jouabilité sur Steam Deck et d'autres configurations.

Cette mise à jour vise aussi à atténuer le "High-Velocity Ghosting". Il s'agit d'un phénomène causant des artefacts visuels sous forme de traînées ou d'images résiduelles derrière les objets en mouvement rapide. Ce souci est assez commun dans les jeux de course et curieusement, il se manifeste aussi dans Baldur’s Gate 3. Ces défauts visuels résultent d'une réponse insuffisante des pixels lors de transitions rapides d'images, créant ainsi une impression de flou ou d'images dédoublées. C'est donc très bien de s'en débarrasser une bonne fois pour toute.

Entre cela et le patch conséquent, il est clair que Baldur’s Gate 3 a réalisé d'excellents progrès récemment. Il ne reste plus qu'à intégrer officiellement le DLSS de Nvidia pour résoudre définitivement les problèmes d'optimisation.

