Baldur's Gate 3 reçoit encore une nouvelle mise à jour avec un nombre important de correctifs et d'améliorations. Un changement d'apparence mineur va beaucoup plaire.

On le rabâche souvent, mais c'est vrai, Baldur's Gate 3 est en constante évolution. Si les problèmes de performance n'ont toujours pas quitté l'acte 3, le jeu a déjà corrigé un paquet d'éléments au fil des patchs. Moins d'une semaine après le hotfix 7, une mise à jour est disponible et voici tout ce qu'elle change pour les joueuses et joueurs de BG3.

Un patch est disponible pour Baldur's Gate 3

Etes-vous prêts pour une nouvelle mise à jour de Baldur's Gate 3 ? Si vous êtes à fond sur le jeu, ça devrait être le cas d'autant que le dernier a cassé le jeu. Dès le déploiement du patch 3, des utilisateurs mécontents ont fait entendre leur voix sur certains changements comme la gestion de l'inventaire ou encore l'apparence de Sa Majesté. Un Sphinx qui n'en était plus vraiment un.

« Bonjour à tous ! Nous avons une nouvelle mise à jour pour vous aujourd'hui. Elle corrige de nombreux bugs, plantages et soucis visuels. Vos compagnons vous pèse autant physiquement qu'émotionnellement ? Nous avons examiné vos commentaires et sommes revenus en arrière comme lors du patch 2. Lorsqu'ils sont renvoyés, ils ne vous transféreront plus tous les objets qu'ils jugent importants ». Voilà pour un résumé du patch 8 de Baldur's Gate 3, mais découvrez ci-dessous l'intégralité des changements.

Notes de patch 1.003.002 hotfix 8 BG3

Lorsque les compagnons de Baldur's Gate 3 quittent le joueur, ils ne transférent plus les objets de l'histoire de leur inventaire

Correction des fenêtres contextuelles de réactions qui n'affichaient aucune description par moments

Résolution d'un crash en multijoueur qui survenait lors d'un dialogue après un lancer de dés

L'écoute de dialogues ne se déclenche plus lors d'un passage à la création de personnage pour une montée en niveau ou de l'utilisation du Miroir de l'égarement

Correction d'un bug Vulkan à l'origine des crashs DEVICE_Lost

Résolution d'un bug où les Squelettes créés via l'Animation des morts n'avaient pas d'armes à distance en leur possession. Alors même qu'il s'agit de leur spécialité

Correction d'un souci où le don Maître d'armes était considéré comme incomplet si le joueur était déjà compétent avec toutes les armes

Résolution d'un problème durant la réattribution des personnages en écran partagé

Correction d'un bug visuel avec le brouillard volumétrique et la génération de matériaux

Résolution d'un problème responsable de la création de sauvegardes corrompues

La couleur des cheveux et la corne de Raphael ont été rétablies. La Maison de l'Espoir est à nouveau avant-gardiste

Correction d'un souci avec l'armure intermédiaire des femmes Githyanki qui provoquait des effets visuels psychédéliques non désirés

Sa Majesté a été rasée, c'est à nouveau un Sphynx. La couleur des yeux de Steelclaw a été changée afin que ce ne soit plus de vrais jumeaux

Résolution où les drops Twitch ne pouvaient pas être réclamés sur PS5

Voilà pour le patch version 1.003.002 de Baldur's Gate 3. Bien entendu, d'autres mises à jour suivront dans les jours, semaines et mois à venir.