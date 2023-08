Le lancement de Baldur’s Gate 3 est tonitruant. Le dernier CRPG de Larian Studios a réuni plus de 470 000 joueurs simultanés seulement quelques heures après sa disponibilité. Cela en fait le second meilleure démarrage de l’année sur Steam, Hogwart Legacy s’envolant sur son balai loin devant avec quasiment le double de ce chiffre. Cela reste mine de rien une prouesse pour le studio indépendant qui peut se féliciter de fédérer une toute nouvelle communauté et lui fait découvrir un genre longtemps considéré comme niche. Comme toutes les autres productions aujourd’hui, ce lancement ne s’est néanmoins pas fait sans heurt. Quelques bugs gênants ont immédiatement été soulevés, dont l’un empêchant de sauvegarder. Larian a trouvé le coupable et déploie un premier hotfix d’urgence pour Baldur’s Gate 3.

Premier hotfix pour Baldur's Gate 3

Après plus de 20 ans d’attente, Baldur’s Gate 3 est enfin là. Le jeu avait déjà conquis lors de son accès anticipé, mais c’est désormais bien la version finale du CRPG que les joueurs ont entre les mains. Le succès semble déjà au rendez-vous, mais Larian Studios ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Les développeurs comptent bien assurer le suivi du jeu encore quelques années, comme ils l’avaient fait avec leur autre pépite : Divinity Original Sin 2. Les hostilités commencent dès aujourd’hui, avec le déploiement d’un hotfix qui corrige le fameux problème de sauvegarde. Quelques heures après la sortie du jeu sur PC, plusieurs acheteurs ont remarqué qu’il leur était impossible d’enregistrer leur partie et donc de conserver leur progression. Larian avait proposé une solution de secours en attendant une mise à jour et c’est maintenant corrigé.

Le coupable n’était autre que la fonctionnalité cross-save, qui permet de récupérer une sauvegarde d’une plateforme à l’autre. La version PS5 n’arrivant pas avant le mois prochain, les développeurs l’ont simplement désactivée pour corriger le problème au plus vite et travailler sur une solution pendant ce temps. Cela n’aura aucun impact in-game, ni sur vos sauvegardes dans le Steam Cloud, précise le studio. Ce premier hotflix de Baldur’s Gate 3 corrige également toute une pléthore de crashs et de bugs empêchant les joueurs de progresser. On peut par exemple citer le problème qui survenait lors d’une confrontation avec un boss majeur, où les joueurs étaient coincés dans le menu de dialogues, un crash causé par l’API de Steam ou encore l’un survenant lors dans le Créateur de Personnages, lorsque les joueurs changeaient de race ou de classe.

Extrait des patch notes du hotflix#1 de Baldur's Gate 3

En plus de tous les soucis les plus importants provoquant des crashs, Larian Studios s’est également attaqué à divers problèmes. Dans son viseur, tout bug pouvant survenir pendant les cinématiques. La liste étant longue et spoilant des éléments de l'intrigue, on se contera donc de vous mettre les notes de patchs de premier hotfix de Baldur’s Gate 3 pour tout le reste.

Multijoueur

Les joueurs rejoindront désormais correctement les cinématiques qui requièrent la présence de tous les joueurs s'ils écoutaient juste avant.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'écouter des dialogues privés à l'aide du menu contextuel.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de rejoindre un dialogue si quelqu'un d'autre y participait déjà.

Gameplay

Correction de la physique des cheveux pour les drows et les elfes masculins.

Résolution d'un problème qui faisait que les araignées de phase passaient leur tour en combat si elles se tenaient sur une toile qui avait été détruite.

Correction d'un problème avec les jets de dés, où le fait de réessayer pouvait faire échouer le jet si vous appliquiez des bonus et cliquiez très vite.

Les sorts en double n'apparaissent plus dans les barres de raccourcis des personnages vous suivant et vous ne pouvez plus personnaliser leurs menus radiaux. (Note importante : les suiveurs ne sont pas des compagnons ou des membres à part entière du groupe).

Correction de la randomisation de Sombres Pulsions dans la création de personnage pour les Drakéides non blancs.

Résolution d'un problème vous empêchant d'interagir avec Withers dans l'un des campements.

Interface de Baldur's Gate 3

Correction de problèmes dans les cinématiques de dialogues lorsqu'un joueur écoute.

Résolution d'un problème entraînant une mise à jour incorrecte des modèles de personnage pour les demi-orques, les Drakéides et les demi-elfes lors du déséquipement de l'armure dans la feuille de personnage.

Correction de quelques problèmes avec les sorts préparés lors de la montée de niveau, en cas de multiclasses.

Masquage du numéro de version lors des dialogues.

Correction des cinématiques en écran partagé affichant des soucis d'échantillonnage.

Audio

Correction de problèmes audio avec les grognements, les cris et les gémissements dans le jeu et les cinématiques.

Correction d'une ligne de dialogue coupée lors d'une conversation avec le Myconide dans l’Underdak.

Suppression d'un cliquetis pendant les crédits.

Correction des niveaux audio dans un dialogue avec Mayrina dans la Cité basse.

Moteur du jeu