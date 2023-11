Une fois encore, Baldur's Gate 3 s'est offert une belle mise à jour venant se charger d'un certain nombre de problèmes. L'un d'entre eux était d'ailleurs particulièrement gênant.

Ça y est, Baldur's Gate 3 est en lice pour le titre de GOTY (ou Jeu de l'Année). Il s'est retrouvé propulsé dans huit catégories, et soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment une surprise. Le jeu est d'une qualité indéniable, aussi bien au niveau de la narration que du gameplay. Il fait preuve d'une innovation qui a su séduire un public revenant sans cesse prendre part à l'aventure de Larian. De son côté, le studio se charge de peaufiner son RPG du mieux possible. Pour ce faire, il déploie régulièrement des patchs, et le dernier en date vient s'occuper d'un gros souci technique.

Baldur's Gate 3 s'affine avec le temps

Attention, il ne s'agit pas d'une mise à jour aussi conséquente que celle ayant apporté plus de 1000 changements dans le titre. Néanmoins, le hotfix 11 de Baldur's Gate 3 amène tout de même son lot de petites retouches çà et là qui vont faire plaisir. D'une manière générale, il n'y a pas d'énormes modifications au programme, sauf peut-être une bien précise. Il se peut que vous ayez déjà souffert d'un bug problématique au niveau de la romance avec un personnage de Baldur's Gate 3. Celui-ci va finalement être réglé avec cette nouvelle update, et une poignée de fans a déjà exprimé sa satisfaction.

Le bug impactait donc la scène de romance avec Gayle. C'est simple, il y avait des joueurs qui voyaient la séquence se dérouler dans un vide total. Un trou noir si vous préférez. Du coup, si on a envie de profiter d'un moment spécial avec ce protagoniste de Baldur's Gate 3, c'est raté. Larian Studios a eu vent du souci, et s'est attelé à la tâche aussi vite que possible. Par contre, il n'en a pas encore profité pour faire disparaître le problème qui touchait les animations des baisers d’Astarion. Visiblement, ça arrivera dans un futur patch à une date indéterminée. Affaire à suivre.

Notes de patch du hotfix 11

Voici la liste complète des changements mis en place par le hotfix 11 pour Baldur's Gate 3. Comme nous vous l'avons déjà dit, il ne faut pas s'attendre à une refonte complète de l'expérience. Toutefois, ce sont des retouches bienvenues, et on sent que le studio prend soin de son jeu. Est-ce que ça lui suffira à décrocher le titre tant convoité de GOTY aux Game Awards 2023 ? Nous verrons ça le 7 décembre 2023.