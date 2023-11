Baldur's Gate 3 vient de déployer un nouveau patch contenant un certain nombre de modifications. Rien de bien conséquent, nous parlons seulement de plus d'un millier de changements.

Depuis sa sortie, Baldur's Gate 3 profite d'un beau suivi par Larian Studios. Si l'expérience est saluée par la plupart des détenteurs du jeu, il n'empêche que des problèmes persistent. Ils relèvent globalement du plan technique, et la firme s'engage à les faire disparaître le plus vite possible. Et on peut dire qu'elle prend son travail au sérieux. Pour cause, une nouvelle update a été déployée, et elle contient plus de... 1000 changements.

Baldur's Gate 3 fait peau neuve

Ce n'est pas une blague, le RPG vient d'accueillir son quatrième patch et celui-ci est pour le moins massif. Nous n'avons pas exagéré le chiffre, puisque c'est le studio qui le dit lui-même. Plus de 1000 modifications sont à déclarer. Certaines sont bien évidemment plus conséquentes que d'autres, mais les apports de la mise à jour restent impressionnants. Nous ne parlons pas uniquement de correctifs qui viennent tacler les problèmes techniques de Baldur's Gate 3. De nombreux ajouts peuvent être relevés, et ils vont faire plaisir à une bonne partie de la communauté.

Parmi eux, on peut noter des changements visuels. Il est, entre autres, possible de modifier l'apparence des mercenaires pendant que vous les recrutez. Il y a également un mode Daltonien qui est maintenant disponible dans le menu Accessibilité de Baldur's Gate 3. Et si vous en avez marre de voir vos compagnons couverts de crasse ou de sang hors combat, Larian a même ajouté la possibilité d'utiliser des éponges ou des savons pour les nettoyer. Pour le coup, ils ont pensé à tout, y compris au fait de pouvoir enfin envoyer les personnages morts dans la garde-robe des amis de Withers.

Pour le reste, il faut s'attendre à la correction d'une multitude de bugs qui impactent le gameplay, les affrontements, l'interface utilisateur, ou les animations. Le patch est gigantesque et il serait tout simplement impossible de le décrire dans son entièreté ici. Il faut surtout retenir qu'on a affaire à un Baldur's Gate 3 affiné, et plus fort que jamais. Le titre sera dorénavant moins enclin à frustrer le joueur à cause, par exemple, de choix de dialogues qui ne s'activent pas ou de personnages qui font n'importe quoi.

Extrait du mode Daltonien

Une partie de la notes de patch 4

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons de découvrir une grosse partie de la liste des changements les plus notables amenés par ce patch 4 pour Baldur's Gate 3.

Gameplay

Vous pouvez maintenant envoyer les avatars morts dans la garde-robe des amis de Withers. Ce dernier expliquera aussi comment elle fonctionne.

Vous pouvez dorénavant customiser l'apparence des mercenaires en cours de recrutement.

Ajout du mode Daltonien dans Baldur's Gate 3.

La fonction "Va chercher" (Fetch) pour Scratch a été améliorée, et il peut maintenant aller chercher... à peu près tout.

Il est maintenant possible de lire la recette de la soupe favorite de l'Empereur.

Vous pouvez maintenant utiliser du savon ou une éponge pour laver les membres de votre équipe, et enlever le sang, la crasse ou les mauvaises odeurs.

Halsin ne se transformera plus en ours avant de vous parler dans l'acte I.

Mise à jour de « Communication avec les morts » afin que vous puissiez lancer le sort à nouveau si vous n’avez posé aucune question la première fois.

Lorsque vous achetez une statue à Boney au cirque, vous pouvez maintenant choisir de la faire ressembler à vous en équipement complet, en vêtements de camp ou nue.

Correction d’un problème où agresser quelqu’un en étant invisible mettait toujours un garde en alerte, commençant ainsi un dialogue avec vous s’il y avait un civil à proximité.

Il y aura maintenant plus d'auto-saves dans un certain nombre de zones du jeu (Terres maudites de l'ombre, Trône de fer, Rivington, etc.)

Combat

Correction d’un problème incohérent où les ennemis ne faisaient rien pendant le combat, à part faire une ruée et se déplacer.

Correction de la capacité de certains PNJ à tirer à travers les planchers et les plafonds.

Déroulement

Gale ne devrait plus se plaindre que vous ayez passé un marché avec Raphaël si vous ne l’avez pas fait.

Ajout d’un meilleur support multijoueur pour la soirée post-célébration dans l’Acte I. Maintenant, tous les avatars peuvent choisir avec quel compagnon ils veulent fricoter.

Lae’zel avait du mal à se remettre des actes I et II. Elle ne fera plus certains commentaires dans l’acte III comme si vous étiez encore dans les premières étapes de votre aventure.

Blocage de certaines avancées dans la quête de Jaheira lorsque vous sautez quelques parties de celle-ci pour éviter de gâcher les grandes révélations.

Interface utilisateur

Vous pouvez désormais personnaliser la solution sélectionnée dans le deuxième emplacement du panneau Alchimie.

Ajout de marqueurs de carte lorsque les personnages veulent vous parler.

Ajout d'icônes spéciales sur la carte pour le miroir magique et la garde-robe des amis de Withers.

Les tours en combat sont maintenant affichés dans des titres distincts dans le journal de combat. Il est donc plus facile de distinguer quand telle ou telle chose s'est passée durant l'affrontement.

Amélioration de la section Compétences de la fiche de personnage.

Direction artistique

Modification de la couleur de la Potion de Lecture Mentale pour la distinguer des Potions de Guérison.

Animation