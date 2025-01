Compte tenu des énormes changements qu'il apporte, le patch 8 de Baldur's Gate 3 passe d'abord par une phase de stress test avant d'être officiellement déployé. Ainsi, son accès se limite à celles et ceux s'inscrivant pour y participer. Cela s'est d'abord fait accidentellement sur PS5, avec les potentiels dangers que cela impliquait. Plus de peur que de mal toutefois, puisque cette session d'essai est désormais ouverte à toutes les plateformes, et va encore s'étoffer dans les prochains jours. Faites-vous partie des aventuriers ayant reçu le précieux sésame ?

Coup de stress avant la sortie de l'énorme patch 8 de Baldur's Gate 3

Tout porte à croire que ce fameux patch 8 sera le dernier cadeau de Larian Studios à la communauté de Baldur's Gate 3. Il ne faudra en effet plus s'attendre par la suite à de mises à jour d'une telle envergure, le studio planchant déjà sur ses futurs jeux. Quoi qu'il en soit, ce patch devrait encore bien occuper les joueurs. Il va en effet ajouter une toute nouvelle sous-classe à chaque classe, le cross-play, la coopération en écran scindé sur Xbox Series S, ou encore un mode photo.

Compte tenu de tant d'ajouts majeurs à Baldur's Gate 3, Larian Studios joue la carte de la prudence. Comme promis, cela passe d'abord par une phase de stress test, désormais enfin accessible sur PC, PS5 et Xbox Series, avant un déploiement officiel un peu plus tard. Pour y participer, il faut au préalable s'inscrire pour espérer en obtenir l'accès. Celles et ceux l'ayant fait devraient ensuite recevoir un e-mail leur notifiant des accréditations nécessaires. Naturellement, qui dit stress test dit une version du jeu instable et de potentiels bugs. Tel est notamment le cas en jouant à Baldur's Gate 3 en cross-play avec des mods. La vidéo ci-dessous explique d'ailleurs les bonnes pratiques à avoir pour tester cette fonctionnalité.

À noter d'ailleurs que le cross-play n'est actuellement pas disponible dans cette phase de stress test sur Xbox Series S. Larian Studios assure cependant que cela arrivera dans les prochains jours. Rendez-vous sur la page Steam de Baldur's Gate 3 citée également en source ci-dessous pour toutes les informations relatives au stress test du patch 8, et sur ce lien si vous souhaitez vous inscrire pour y participer.

Source : Steam