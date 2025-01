Baldur's Gate 3 a de très gros problèmes sur PS5 et Larian Studio vient de mettre en garde tout le monde. Faites très attention, ça pourrait carrément vous couter votre partie !

Désormais érigé au rang de jeu culte, Baldur’s Gate 3 continue de se mettre à jour plutôt régulièrement alors qu’en parallèle, les développeurs planchent déjà sur leur prochain jeu. Que ce soit sur consoles ou sur PC, les joueurs sont encore très nombreux et le studio bichonne comme il peut son poulain. Mais alors que la prochaine grosse mise à jour arrive à grands pas, Larian Studios vient de tirer la sonnette d’alarme. Le patch 8 a un très gros problème, et vous pouvez carrément perdre votre partie.

Un énorme bug peut ruiner votre partie de Baldur's Gate 3 sur PS5, attention !

Baldur’s Gate 3 est un jeu particulièrement dense, bourré de choix plus ou moins évident, et d’une quantité folle d’embranchements. S’il y a bien une chose que tous les joueurs peuvent craindre, c’est tout bonnement perdre leur partie. Et c’est exactement ce qui pourrait arriver à certains joueurs consoles s’ils ne font pas attention.

Avis aux joueurs PS5 de Baldur's Gate 3, Larian vient de poster une mise en garde très importante sur ses réseaux sociaux concernant le prochain patch 8. Il s’avère qu’il y a eu une erreur d’une partie tierce qui fait que le patch 8 est déjà en ligne pour certains joueurs dans quelques régions. Cette version du patch 8 est incomplète et n’aurait pas dû se trouver en ligne. Elle pourrait comporter de nombreux bugs, mais surtout corrompre votre partie en la rendant incompatible avec le patch 7 voire même la version définitive du patch 8. De plus, vous ne pourrez plus jouer en multijoueur.

Larian affirme enquêter sur l’incident avec ses partenaires. Pour l’heure, personne ne sait vraiment ce qu’il s’est passé, pas même le studio. En attendant de trouver une solution, Larian a partagé une FAQ pour vous aiguiller si jamais vous avez malencontreusement mis votre Baldur's Gate 3. Pour le savoir, vous pouvez regarder le numéro de la version visible dans l’écran titre en bas à droite de l’écran. Si vous voyez la version 01.800.000 ou 4.1.1.6583053, il s’agit du patch 8. Si vous voyez un chiffre inférieur à ces numéros, vous avez le patch 7. Faites très attention donc. En attendant que le problème soit résolu, le studio recommande de ne surtout pas mettre son jeu à jour et si c’est le cas, de rétropédaler immédiatement en le désinstallant avant de le réinstaller.

Un patch 8 hyper attendu, actuellement en phase de test

Pour l’heure, l’énorme patch 8 de Baldur’s Gate 3 n’est qu’en phase de test et il sera déployé ultérieurement au plus grand nombre. Il ajoutera notamment le mode photo, hyper attendu par les joueurs, mais aussi une nouvelle sous-classe pour chaque classe existante. Le cross-play entre PC et consoles sera également de la partie, une fonctionnalité elle aussi hyper attendue par les joueurs.