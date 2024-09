À bien des égards, le patch 7 de Baldur's Gate 3 ressemble à un magnifique chant du cygne de la part de Larian Studios vis-à-vis de son monumental RPG dans l'univers de Donjons & Dragons. Mais les joyeux belges auraient finalement encore quelques dés dans leurs manches pour les Royaumes Oubliés.

Larian Studios aurait encore des surprises pour Baldur's Gate 3

Larian Studios a été on ne peut plus claire ces derniers mois : il n'y aura pas de DLC pour Baldur's Gate 3, ni de Baldur's Gate 4 de sa part. Le studio a préféré s'arrêter là dans sa collaboration avec Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons. La fine équipe belge préfère reprendre son indépendant pour les deux jeux sur lesquelles elle travaille actuellement.

Pour autant, l'ajout du support des mods dans le patch 7 (pour l'heure seulement sur PC, la version consoles arrivant le mois prochain) de Baldur's Gate 3 ne marquerait pas totalement la fin des aventures de ses créateurs dans les Royaumes Oubliés. Répondant au pseudonyme Very AFK, un développeur de Larian a en effet répondu à la news de PC Gamer présentant l'énorme contenu de la dernière mise à jour majeure en date du jeu, titrée comme étant « le patch majeur final » : « Bonnes nouvelles les enfants, ce n'est pas la mise à jour finale du jeu ».

Un patch 8 (et au-delà ?) finalement dans les cartons ?

Nous savons en tout cas que Larian Studios souhaite encore ajouter ou peaufiner quelques éléments dans Baldur's Gate 3. Il a notamment été question d'un mode photo, réclamé depuis la sortie du jeu l'année dernière, et d'autres apports de type qualité de vie. Si l'on en croit Very AFK, le studio aurait ainsi potentiellement encore des munitions pour une nouvelle mise à jour majeure, ou un « patch 8 ». Une telle chose signifie généralement un ajout d'envergure, comme de nouvelles mécaniques de jeu (des classes/races) ou encore de nouveaux éléments narratifs.

Au vu du déjà considérable travail abattu par Larian sur Baldur's Gate 3, difficile de se faire une idée précise de ce qui pourrait composer un potentiel patch 8. Peut-être des capacités, classes ou races issues des extensions aux règles Donjons & Dragons 5ème édition ? Ou encore d'autres cinématiques de fin, ou des scènes coupées durant le développement, et retravaillées depuis ? Nous n'avons hélas pas fait un 20 naturel à notre jet d'investigation, et ce que nous réserve le MJ Swen Vincke reste donc pour l'heure un excitant mystère.

