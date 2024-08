En attendant son déploiement prochainement, Larian Studios tease encore un peu ce qui nous attend dans le patch 7 de Baldur's Gate 3, et ça promet du lourd.

Pour rappel, le patch 7 de Baldur's Gate 3 devrait arriver courant septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme les précédentes mises à jour majeures du GOTY 2023, celle-ci devrait donner envie à ses adeptes d'y retourner, pour de nombreuses et très bonnes raisons.

Des nouveautés originales pour le patch 7 de Baldur's Gate 3

Teasée depuis des mois, l'arrivée du fameux patch 7 de Baldur's Gate 3 approche à grands pas. Une mise à jour d'envergure attendue par beaucoup, car elle introduira notamment le support complet des mods. Même si Larian envisage encore d'ajouter d'autres fonctionnalités à l'avenir, le gros du travail est fait, et le joyeux studio belge entend petit à petit laisser son bébé entre les mains d'une grande et passionnée communauté.

Outre le support des mods, le patch 7 est également surveillé s'agissant de l'ajout de fins pour les joueuses et joueurs au service du mal. Nous avons déjà eu droit à quelques aperçus en ce sens, et le nouveau teasing en date nous en propose un nouveau, cette fois concernant les personnages Origine de Baldur's Gate 3 (Astarion, Gale, Karlach, Lae'Zel, Ombrecœur, Wyll ou Sombres Pulsions).

Naturellement, évitez de regarder la vidéo ci-dessous si vous souhaitez éviter les SPOILERS. Larian appelle également à la prudence avec ce message accompagnant ledit teasing des nouveautés à venir dans Baldur's Gate 3 : « Si vous avez joué avec un personnage Origine et pris de vilaines décisions, vous verrez que le patch 7 vous proposera de nouvelles cinématiques de fin maléfiques ! Mais qui est le véritable ennemi ? Attention aux spoilers ! ».

D'autres nouveautés attendues à venir plus tard

Ce n'est pas le seul teasing fait par Larian s'agissant des joyeusetés (selon les points de vue) à venir sur le GOTY 2023. En réponse à un utilisateur sous la publication ci-dessus, le studio a précisé qu'un très demandé mode photo devrait arriver à une date ultérieure sur le jeu. Il faudra a priori s'attendre à d'autres petits ajouts de ce type, et non plus des mises à jour d'envergure comme le prochainement déployé patch 7.

Larian travaille en effet déjà d'arrache-pied sur l'après Baldur's Gate 3, avec deux jeux qui sur le papier vendent du rêve pour les fans de RPG. Il faudra toutefois faire preuve de patience pour voir ce que cela donne vraiment. Nous avons toutefois une certaine confiance envers le joyeux studio belge, et surveillons tout cela de très près.

Source : Baldur's Gate 3 sur X.com