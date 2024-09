Baldur’s Gate 3 a pris tout le monde de court lors de sa sortie. Le RPG belge s’est rapidement imposé comme le jeu de l’année 2023 et les équipes sont fin prêtes à passer à la suite. Avant de s’aventurer pleinement sur leurs prochaines productions qui ne manquent clairement pas d'ambition d’après les dires du studio, les développeurs réservent encore quelques surprises pour les joueurs. Cela se matérialisera notamment avec une nouvelle mise à jour majeure qui s’annonce riche en contenus et qui sera sans doute le dernier à être aussi généreux. Larian Studios vient enfin d’en dire plus sur la disponibilité de ce fameux patch 7.

Le patch 7 de Baldur's Gate arrive enfin

Un an après son lancement, le suivi de Baldur’s Gate 3 continue de friser l’exemplarité. Les petits gars de Larian Studios n’ont eu de cesse d’améliorer l’expérience et d’ajouter des nouveautés en se basant sur les demandes de leur fidèle communauté. Le patch 7 a tout l’air du chant de cygne des développeurs, bien que certaines fonctionnalités devraient encore manquer à l’appel, dont le fameux mode photo annoncé depuis des mois maintenant. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de voir ce qu’il a dans le ventre puisqu’à l’occasion de la PAX West, le studio a confirmé que la mise à jour majeure de Baldur’s Gate 3 arriverait cette semaine.

Attention toutefois, patch 7 ne sera disponible que sur PC dans un premier temps. Les joueuses et joueurs consoles et Mac devront prendre leur mal en patience, les équipes ayant besoin de plus de temps pour ces plateformes. Il faut dire que le patch 7 de Baldur’s Gate 3 permettra enfin aux consoleux de goûter au plaisir des mods pour la première fois. La prochaine mise à jour arrivera donc avec un support officiel des contenus créés par les joueurs et avec une sélection de ces créations pour commencer.

Les joueurs consoles sur la touche pour le moment

« Notre but est de le faire marcher sur toutes les plateformes, ce qui n’est pas la chose la plus facile à faire puisque ça doit fonctionner sur consoles et PC », a expliqué le grand patron Swen Vincke lors de l’événement. Il précise par ailleurs que l’intégration des modes sur PS5 et Xbox Series est soumise à un processus plus laborieux, mais cela leur laissera le temps de corriger les éventuelles erreurs détectées lors du déploiement du patch 7 sur PC.

Outre le support des mods, cette nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 ajoutera notamment de nouvelles fins pour celles et ceux au service du mal. Larian Studios a déjà livré de brefs aperçus maléfiques, que ce soit pour votre personnage Dark Urge, ou les héros Origine comme Lae’Zel, Astarion, Ombrecoeur ou Karlach. Le contenu plus détaillé devrait être annoncé au plus tard dans les jours qui suivent.

