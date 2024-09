Les joueurs l'attendaient de pied ferme, et le patch 7 de Baldur's Gate 3 est enfin disponible ! Et il est bien aussi énorme qu'annoncé par Larian Studios !

C'est peut-être un magnifique chant du cygne qu'adresse Larian Studios au magistral Baldur's Gate 3, mais le patch 7 est enfin disponible, en tout cas sur PC. Pour les versions consoles et Mac, il faudra en revanche patienter jusqu'au mois prochain. Quoi qu'il en soit, le joyeux studio belge avait promis quelque chose d'énorme pour cette mise à jour majeure très attendue, et il n'a clairement pas menti sur la marchandise !

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 enfin disponible pour secouer les Royaumes Oubliés

Teasé il y a maintenant des mois, Baldur's Gate 3 profite de la rentrée pour enfin accueillir le patch 7 tant attendu. Comme les autres mises à jour majeures du GOTY 2023, celui-ci est chargé en nouveautés phares. Pour les joueurs portés sur le mal, nous avons notamment droit à de nouvelles cinématiques de fin bien sinistres. Les joueurs en coopération reçoivent de leur côté des améliorations majeures pour en profiter en écran splitté. Enfin, celles et ceux qui maîtrisent le jeu sur le bout des doigts pourront se frotter à de nouveaux défis dans la difficulté Honneur, avec des Actions Légendaires pour les boss du jeu.

Mais ce qui cristallisait le plus les attentes concernant cet énorme patch 7 (d'un poids colossal de 10 Go) pour Baldur's Gate 3, c'est bien évidemment l'ajout des outils pour pleinement supporter les mods. Larian Studios offre ainsi les clés du château à la communauté pour transformer son bébé comme elle l'entend. Même s'il faut s'attendre à d'autres mises à jour mineures pour notamment ajouter un mode photo, le studio s'intéresse maintenant à l'avenir avec deux nouveaux jeux.

Il ne faudra certainement pas attendre longtemps pour voir les joueurs totalement métamorphoser Baldur's Gate 3, grâce à l'accès complet à ses assets. Ceux-ci pourront donc se livrer aux plus folles fantaisies pour garnir de manière virtuellement infinie le titre en contenus. Qu'il s'agisse de nouvelles classes/races, sorts, équipements, voire même histoires, le ciel est désormais la limite pour le C-RPG phare estampillé Donjons & Dragons. Rendez-vous cependant le mois prochain pour voir le patch 7 arriver sur consoles et Mac, les réjouissances étant pour l'instant le seul apanage de la version PC. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous.

Source : Site officiel de Baldur's Gate 3