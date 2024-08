La sortie du très attendu gros patch 7 de Baldur's Gate 3 se rapproche, et Larian Studios nous gâte d'un nouvel aperçu des plus prometteur (et maléfique).

Le très attendu patch 7 de Baldur's Gate 3 arrivera pour rappel courant septembre. Celui-ci s'annonce massif, en rajoutant notamment le plein support des mods, tant sur PC que sur consoles. Il ajoutera également d'importants ajouts de type qualité de vie, et du nouveau contenu entre autres pour les joueuses et joueurs les plus maléfiques. C'est justement cet élément qui nous intéresse ici.

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 s'annonce aussi prometteur que sanglant

Baldur's Gate 3 fête aujourd'hui un premier anniversaire glorieux. Même si Larian travaille déjà sur deux nouveaux jeux qu'on surveille de très près, le joyeux studio belge n'en a pas encore terminé avec les Royaumes Oubliés. Outre un énorme patch 7 attendu en septembre, on peut encore s'attendre à d'autres mises à jour à l'avenir. Ceux-ci ne devraient cependant pas être d'aussi grande envergure. Ce fameux patch est en effet une forme de passage de flambeau pour l'absolu GOTY 2023 aux fans, avec une communauté qui aura alors à sa disposition tous les outils pour continuer à le faire vivre pendant des années grâce au plein support des mods.

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 ne manquera par ailleurs pas de nouveau contenu. Parmi les plus attendus, nous avons des fins pas très heureuses. Les joueuses et joueurs adeptes du personnage « Sombres Pulsions » ou préférant jouer le rôle du méchant se sentaient sur ce terrain un peu délaissés. Larian l'a bien compris et leur proposera donc une conclusion plus satisfaisante. Le studio a d'ailleurs partagé un nouvel aperçu de ce qui nous attend en ce sens.

Vous trouverez cela via la publication sur le compte X.com officiel de Baldur's Gate 3 ci-dessous. Prudence est toutefois de mise, ce petit teaser pouvant comporter d'importants SPOILERS. Larian le précise d'ailleurs bien avec le texte qui accompagne la vidéo : « Si vous pensez qu'être heureux pour le restant de ses jours n'est pas pour vous, il y a tout un tas de cinématiques de fin maléfiques à venir dans le patch 7. Voici un aperçu ! Mais attention aux spoils ».

Source : Baldur's Gate 3 sur X.com