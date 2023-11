On ne présente plus Baldur's Gate 3, l'une des plus grosses sorties de cette année. Le RPG a été un tel carton qu'il a même obtenu huit nominations aux Game Awards 2023. Est-ce qu'il va devenir le Jeu de l'Année ? Ça reste à voir, mais en attendant, Larian prend bien soin de lui, et le peaufine toujours plus. D'ailleurs, le studio ne va pas tarder à déployer une énorme mise à jour pour le jeu qui promet d'apporter beaucoup de changements à l'aventure. La fenêtre de sortie a justement été annoncée, mais pas que.

La nouvelle mise à jour 5 de Baldur's Gate 3 arrive

D'une manière générale, Baldur's Gate 3 possède deux types d'updates : les hotfix et les patchs. Les hotfix sont modestes, et se chargent surtout de petits bugs récalcitrants qui traînent çà et là. Les patchs, eux, sont différents, car ils sont tout simplement massifs. Pour vous donner une idée, le dernier en date a amené plus de 1000 changements dans le jeu. Oui, 1000, et ce n'est pas une exagération. On retrouvait, par exemple, l'ajout du mode Daltonien ou la possibilité d'utiliser des éponges et des savons pour nettoyer ses compagnons.

Vous comprenez donc pourquoi les joueurs de Baldur's Gate 3 attendent de pied ferme le cinquième patch. Et bonne nouvelle, le studio a annoncé qu'il arrivera dans la semaine, sans plus de précision. Préparez-vous à faire face à un titre bien différent une fois qu'il sera déployé, ou en tout cas à un soft affiné. Pour l'instant, on ne connaît pas l'ampleur de la mise à jour, mais on a eu droit à un petit teasing. En effet, la firme nous a offert un aperçu des retouches qui seront ajoutées.

Tout d'abord, ce sont les fans d'Astarion qui vont être contents. Pour cause, le problème qui touchait les animations des baisers avec lui va officiellement disparaître. Ensuite, des correctifs vont être ajoutés en réponse à des bugs qui sont apparus avec le patch 4 de Baldur's Gate 3. Ces derniers provoquaient des ralentissements lors de certains actes de vol ou de violence. C'est à peu près tout ce qu'on peut déclarer à l'heure actuelle. Nous en saurons plus dans le courant de la semaine.

La version physique, c'est pour bientôt

Ce patch 5 sera donc l'occasion parfaite pour commencer le RPG, si ce n'est pas encore fait. Si vous hésitez toujours, alors on vous conseille d'attendre la sortie de l'édition physique Deluxe de Baldur's Gate 3 avant de sauter le pas. Elle arrivera d'ici le premier trimestre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une version numérique disponible à partir du mois de décembre. La date précise tombera lors des Game Awards 2023, ce qui est une bonne excuse pour regarder la cérémonie. Pour rappel, voici tout ce qui est compris dedans :

Contenus physiques de l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

Bonus digitaux

Un pack d’objets issus de Divinity: Orignal Sin II

Un pack de chansons de barde

Un thème de dés exclusif

Des peintures de Rivellon

La bourse de l’aventurier

La bande originale en version numérique

L’artbook en version numérique

Les fiches de personnage en version numérique

Les précommandes sont en vente, mais prenez garde aux arnaqueurs qui les revendent déjà au double, voire le triple du prix sur des sites comme eBay. D'autant plus que ce n'est pas une édition limitée, comme l'a rappelé Larian Studios il y a peu : « Juste pour votre information, l'édition Deluxe n'est pas limitée et les stocks sont stables. De plus, d'autres vagues de précommandes sont déjà planifiées. Donc si vous voyez qu'elle est revendue plus chère qu'elle ne le devrait, ne faites pas attention ».