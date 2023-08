Après la première mise à jour majeure de Baldur's Gate 3, Larian Studios en dit plus sur les futures améliorations qui vont être apportées. Les développeurs sont plus qu'à l'écoute des joueurs.

Baldur's Gate 3 s'améliore de jour en jour mais le chemin est encore long. Pour parfaire de façon notable l'expérience des joueurs PC, les équipes ont déjà déployé le colossal Patch 1 qui comprend plus de 1000 correctifs et améliorations. Une mise à jour qui touche un peu à tout, sauf aux problèmes de performance de l'acte 3. Ne perdez pas espoir, c'est l'une des priorités.

Un aperçu du patch 2 de Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 est un jeu ultra ambitieux et malgré tous les efforts déployés par Larian Studios, tout n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Mais les développeurs en ont conscience et ont établi un résumé des futures améliorations qui seront dans le Patch 2.

Tout d'abord, les équipes tiennent à surveiller de près les bugs et à les corriger aussi vite que possible. Certains soucis, à l'image de la réactivité de Minthara, sont d'ailleurs dû à du contenu supprimé. À ce propos, le studio explique que « ce qui a été dataminé n'est pas du contenu coupé, mais plutôt du contenu que nous n'avons pas implémenté car nous estimions que ça ne fonctionnait pas. Nous sommes assez exigeants envers nous-mêmes et nos idées. Si elles ne sont pas bonnes ou amusantes à jouer, alors elles ne sont pas intégrées ». Les développeurs concèdent avoir réduit l'épilogue de Baldur's Gate 3, mais prévoient de revenir dessus pour y apporter des modifications.

Et en parlant d'épilogue justement, Karlach est sur le point d'avoir une fin plus développée. « Nous avons commencé à étoffer les épilogues et vous verrez les premiers résultats dans le Patch 2. Il y aura une fin optionnelle pour Karlach. Elle est explosive, poignante et lui confère la conclusion qu'elle mérite ». La conclusion générale du jeu devrait également y gagner. En plus d'éliminer des bugs, le studio va donc prendre le temps d'ajouter des choses dans Baldur's Gate 3.

Crédits : GOG.

De nouvelles fonctionnalités arrivent bel et bien

Les développeurs surveillent de très près les bugs de Baldur's Gate 3, mais également et surtout les retours des joueurs, y compris leurs demandes. Ainsi, ne paniquez pas, la fonctionnalité tant attendue pour changer d'apparence n'est pas enterrée. « Nous travaillons également sur la possibilité de changer l'apparence de votre personnage une fois la campagne commencée. Mais nous n'avons pas encore de date de sortie à vous donner ». Une excellente nouvelle qui va faire beaucoup plaisir, d'autant que ce n'est pas fini. Les équipes teasent davantage de changements pour la personnalisation, sans en dire plus pour le moment. Surprise donc.

À la suite des retours, Baldur's Gate 3 aura une fonctionnalité pour supprimer les membres qui rejoignent la campagne en co-op. Le but de cette nouveauté étant de pouvoir continuer tranquillement de son côté sans eux. Enfin, les difficultés de performances de l'acte 3 ont été abordées. Là encore, le patch 2 devrait faire énormément de bien.

« Nous savons que les performances de l'acte 3 ne sont pas aussi bonnes que celles des deux premiers actes, mais la bonne nouvelle, c'est que le patch 2 apporte des améliorations à l'ensemble du jeu. Mais vous les ressentirez particulièrement lors de l'acte 3. Nous continuerons aussi à travailler tout au long du mois de septembre sur les performances de l'acte 3 grâce à une nouvelle technologie ». De belles promesses pour perfectionner un immense RPG qui aura peut-être finalement le droit à un DLC en bonus.