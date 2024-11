Depuis le déploiement du fameux patch 7 offrant à la communauté tous les moyens de modder le jeu à l'envi, Baldur's Gate 3 est plus gâté que jamais en constants ajouts de nouveautés. Qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités, éléments de gameplay ou pour se refaire une plus grande beauté encore. C'est justement ce dernier point qui nous intéresse ici, avec un proprement colossal pack de textures magnifiant absolument tous les recoins des Royaumes Oubliés.

Les moddeurs appliquent leur magie aux graphismes de Baldur's Gate 3

Avec Baldur's Gate 3, les indépendants de chez Larian Studios se sont surpassés pour nous offrir l'un des C-RPG les plus complets et beaux à ce jour. Il y a bien sûr toujours matière à amélioration, et c'est justement ce que les moddeurs peuvent apporter au jeu depuis la sortie du patch 7. Sur le plan graphique, on peut notamment citer BG3 Texture Upscale Project de WestAard. Comme son nom l'indique, ce mod disponible pour l'heure uniquement sur PC propose de réhausser la résolution des textures pour les rendre plus nettes. Il est notamment ici question de textures rendues dans une résolution 4 fois supérieure a celle des textures de base. Attention toutefois, ce mod conséquent pèse son joli poids de 27 Go.

WestAard précise par ailleurs que son mod n'améliore pas l'intégralité des textures de Baldur's Gate 3. Manquent en effet à l'appel notamment les vêtements et armures, ou encore certains éléments de décor. Si vous souhaitez qu'absolument chaque texture du jeu soit réhaussée, voici la liste de mods que WestAard préconise :

À noter cependant que, pour profiter de tout cela pleinement sur Baldur's Gate 3, il vous faudra un PC particulièrement bien équipé, au risque d'en pâtir au niveau des performances. Il est toutefois possible de choisir un juste milieu, les créateurs des mods précités proposant généralement différentes résolutions de textures, en fonction de vos besoins.

Un exemple de ce que donne le jeu avec ce pack de textures installé. Crédit : WestAard

Source : Nexus Mods